Enquete BBB 26: Babu, Chaiany ou Milena quem deve ser eliminado no Paredão?

Eliminação será nesta terça-feira (10)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de março de 2026 às 23:59

auto-upload
Babu, Chaiany e Milena Crédito: Divulgação

O paredão do BBB está formado. Estão na berlinda Babu, Chaiany e Milena.

O clima de tensão já tomou conta da casa do Big Brother Brasil 26. A formação do oitavo Paredão do BBB 26 começou muito antes do programa ao vivo, com uma dinâmica que exigiu muita lábia.

Tudo começou com o consenso entre o Anjo e o Monstro. Milena e Jonas Sulzbach tiveram que entrar em um acordo no confessionário para colocar alguém direto no risco. Após uma troca de farpas e muita resistência, os dois decidiram enviar Babu Santana para a berlinda. Jonas, que não esconde suas desavenças com o ator, conseguiu emplacar seu alvo principal.

8º Paredão do BBB 26

Babu: Indicado pelo consenso entre Anjo (Milena) e Monstro (Jonas)
Chaiany: Puxada no contragolpe por Jordana
Milena: Indicação direta dos Líderes Alberto Cowboy e Jonas
1 de 3
Babu: Indicado pelo consenso entre Anjo (Milena) e Monstro (Jonas) por Divulgação

A votação ao vivo Com Babu já emparedado, foi a vez dos líderes da semana, Alberto Cowboy e Jonas, indicarem um nome em conjunto. Eles escolheram Milena para ocupar a segunda vaga, sem direito à Prova Bate e Volta.

No confessionário, a casa se dividiu e a mais votada foi Jordana. Como o jogo não dá descanso, o escolhido pela casa teve direito a um contragolpe e puxou Chaiany para fechar o quarteto inicial. Vale lembrar que Breno assistiu a tudo de camarote, protegido pela imunidade que conquistou ao retornar do Quarto Secreto.

Após uma disputa de sorte na Prova Bate e Volta, Jordana levou a melhor e garantiu mais uma semana no jogo. Agora, o trio final está definido e o público precisa decidir quem encerra sua jornada nesta terça-feira (10).

Quem você quer que seja eliminado?

Tags:

Bbb tv Globo Globo Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil

