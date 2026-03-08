LUTO

Morre Marcelo Pretto, integrante do grupo Barbatuques, aos 58 anos

Cantor e percussionista estava internado em São Paulo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de março de 2026 às 19:51

Marcelo Pretto Crédito: Reprodução

A música brasileira amanheceu de luto neste domingo (8). O cantor, compositor e percussionista Marcelo Pretto, integrante do grupo Barbatuques, morreu aos 58 anos após enfrentar complicações causadas por um quadro grave de diabetes.

O artista estava internado desde o dia 18 de fevereiro no Hospital Alvorada, na capital paulista. A notícia da morte foi confirmada pelo próprio grupo nas redes sociais, que prestou uma homenagem emocionada ao músico.

Carinhosamente chamado de “Mitsu” pelos amigos e colegas de palco, Pretto era considerado uma das figuras mais importantes na construção da identidade sonora do Barbatuques, coletivo musical que se tornou referência mundial ao transformar o próprio corpo em instrumento de percussão.

Marcelo Pretto 1 de 5

Marcelo Pretto entrou para o Barbatuques em 1999 e, desde então, participou ativamente da consolidação do grupo como um dos mais inovadores da música brasileira contemporânea.

Além do trabalho com o coletivo, o músico também integrou o grupo A Barca, dedicado à pesquisa e valorização das tradições da música popular brasileira. Durante mais de 15 anos, ele se dedicou a investigar ritmos e manifestações culturais de diferentes regiões do país.

Ao longo da carreira, Pretto também colaborou com dezenas de artistas e participou da gravação de mais de 50 álbuns, levando sua versatilidade vocal e talento percussivo para diversos projetos musicais.

A morte do artista gerou grande comoção entre fãs e colegas de profissão. Nas redes sociais, o Barbatuques destacou o impacto que Pretto teve dentro e fora do palco.