Cantora gospel Damares quebra o silêncio após rumores de câncer e separação: 'Peço respeito'

Após quase dois meses afastada, estrela gospel voltou às redes

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de março de 2026 às 13:35

Cantora gospel Damares Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Nos últimos dias, o nome de Damares voltou a ganhar destaque nas redes sociais, mas não por causa de um novo lançamento musical. A cantora gospel passou a ser alvo de rumores envolvendo um possível diagnóstico de câncer e até uma suposta separação do marido, o pastor Aldori de Oliveira.

As especulações começaram a circular depois que fãs perceberam que a artista ficou cerca de 60 dias sem publicar nas redes sociais, algo incomum para quem costuma manter contato frequente com o público.

Quando voltou a aparecer online, a cantora compartilhou uma mensagem reflexiva que rapidamente chamou a atenção dos seguidores: "A voz que acalmou os mares me chama para andar."

A frase enigmática foi suficiente para mobilizar fãs, que lotaram os comentários com orações, mensagens de apoio e pedidos por esclarecimentos. Muitos demonstraram preocupação com a saúde da cantora.

Entre os comentários, alguns seguidores escreveram mensagens como: “Damares, Jesus vai te curar!” e “Queremos saber se está tudo bem com você”. Outros pediram que Deus fortalecesse a artista diante de qualquer dificuldade.

Além dos boatos sobre um possível câncer, também começaram a circular comentários nas redes sobre uma suposta crise no casamento de Damares com o pastor Aldori de Oliveira.

Alguns portais evangélicos chegaram a afirmar que a cantora teria sido diagnosticada com câncer em estágio inicial e estaria sendo acompanhada por um oncologista. Segundo essas publicações, a descoberta teria ocorrido após exames realizados durante uma viagem familiar a Londres, no fim do ano passado.

Apesar das especulações, nenhuma dessas informações foi confirmada pela artista ou por sua equipe.

Diante da repercussão, Damares decidiu se manifestar brevemente em suas redes sociais. No comunicado, ela não confirmou nenhum diagnóstico, mas explicou que optou por um período mais reservado.