Lembra dele? Irreconhecível, ator que viveu Cirilo em Carrossel surge com dreads e barba grisalha e surpreende fãs

Ex-ator mirim mexicano deixou a carreira artística e hoje trabalha na área de comunicação

  Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de março de 2026 às 15:40

Pedro Javier Vivero Valdez
Pedro Javier Vivero Valdez Crédito: Reprodução

O ator Pedro Javier Vivero Valdez, que interpretou o personagem Cirilo na versão mexicana da novela Carrossel, voltou a chamar atenção nas redes sociais após publicar uma foto atual. Aos 44 anos, ele apareceu com cabelos grisalhos em um reencontro com o ator Álvaro Cerviño, que interpretou Miguel Villaseñor, pai de Maria Joaquina na trama.

Pedro Javier Vivero Valdez

Pedro Javier Vivero Valdez por Reprodução
Pedro Javier Vivero Valdez por Reprodução
Pedro Javier Vivero Valdez por Reprodução
Pedro Javier Vivero Valdez por Reprodução
1 de 4
Pedro Javier Vivero Valdez por Reprodução

A novela infantil, exibida originalmente em 1989 pela Televisa, fez grande sucesso no Brasil durante os anos 1990 e marcou uma geração de telespectadores.

Na publicação, Pedro Javier celebrou o encontro com o antigo colega de elenco. “Reencontro maravilhoso com um dos meus muitos mestres. Tenho uma enorme gratidão”, escreveu.

Mudança de carreira

Depois do sucesso na infância, o ator chegou a reprisar o papel de Cirilo em uma participação especial na novela La Pícara Soñadora, exibida em 1991. Ainda na adolescência, porém, decidiu se afastar da atuação.

Pedro Javier se formou em Ciências da Comunicação pela Universidade Nacional Autônoma do México e passou a trabalhar na área técnica do setor audiovisual, atuando em instituições ligadas ao cinema e à produção cultural.

Diagnóstico e desafios pessoais

Aos 23 anos, o ex-ator foi diagnosticado com Esquizofrenia. Em entrevistas anteriores, ele contou que enfrentou episódios difíceis durante surtos psicóticos. Em um desses momentos, acabou amputando um dedo após se ferir com um serrote, episódio que relatou ter ocorrido em meio a uma crise provocada pela sensação de perseguição.

Anos depois, Pedro Javier voltou à televisão mexicana em participações pontuais. Em 2024, ele esteve no programa ¿Cuál es el bueno?, onde explicou um detalhe curioso da novela Carrossel: sua ausência no último capítulo da trama.

Segundo o ex-ator, ele não participou da gravação final porque estava com catapora na época das filmagens.

