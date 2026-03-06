Acesse sua conta
Morre Ana Luisa Peluffo, atriz famosa de Marimar e Carinha de Anjo

Artista mexicana teve longa carreira na televisão e no cinema e participou de diversas novelas populares

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de março de 2026 às 15:27

Ana Luisa Peluffo
Ana Luisa Peluffo Crédito: Reprodução

A atriz Ana Luisa Peluffo, conhecida por papéis em novelas mexicanas como Marimar e Carinha de Anjo, morreu aos 96 anos. A informação foi confirmada pela família na quinta-feira (5). Segundo os parentes, ela faleceu enquanto dormia em um rancho localizado no estado de Jalisco, no México.

Com uma carreira que atravessou décadas, Peluffo se tornou um rosto conhecido da televisão mexicana, especialmente em produções da Televisa. Ao longo dos anos, participou de várias novelas populares, como María Isabel, Laços de Amor e Serafim.

Ana Luisa Peluffo

Ana Luisa Peluffo por Reprodução
Ana Luisa Peluffo por Reprodução
Ana Luisa Peluffo por Reprodução
Ana Luisa Peluffo por Reprodução
Ana Luisa Peluffo por Reprodução
Ana Luisa Peluffo por Reprodução
1 de 6
Ana Luisa Peluffo por Reprodução

Trajetória no cinema

Além da televisão, a atriz também teve papel importante no cinema mexicano. Peluffo fez parte da chamada Era de Ouro do cinema do país e participou de diversos filmes a partir da década de 1940.

Um de seus trabalhos mais lembrados foi no filme La Fuerza del Deseo, produção marcada por uma cena de nudez artística considerada pioneira no cinema mexicano.

Despedida

Em nota enviada à imprensa, familiares informaram que a atriz morreu de forma tranquila, cercada por pessoas próximas.

“Ela faleceu em paz em seu rancho em Jalisco, na companhia de seus entes queridos. As cerimônias fúnebres foram realizadas de forma íntima e privada, em respeito à sua vontade”, diz o comunicado.

A morte da artista também foi comentada pela atriz Leticia Perdigón durante participação no programa Hoy, onde afirmou que a colega teve uma despedida tranquila.

Ana Luisa Peluffo deixa um filho e um legado marcado por décadas de atuação em novelas e filmes que ajudaram a consolidar a história do entretenimento mexicano.

