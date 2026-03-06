LUTO

Malu Barbosa, amiga e sócia de Preta Gil, desabafa sobre luto nas redes sociais: ‘A saudade não diminuiu’

Empresária compartilhou reflexão sobre a ausência da cantora e recebeu apoio de amigos

Publicado em 6 de março de 2026 às 21:13

Malu Barbosa compartilha saudade que sente de Preta Gil Crédito: Reprodução

Malu Barbosa, uma das melhores amigas e sócia de Preta Gil, compartilhou uma publicação na madrugada desta sexta-feira (6), lamentando a partida da artista e desabafando sobre a saudade.

“O tempo está passando. A vida segue para todo mundo. Mas eu ainda não consegui normalizar a sua falta, Preta. Eu tinha tanta esperança que a cura viria. A gente acreditou nisso juntas. Segurei essa esperança até onde deu”, escreveu Malu na legenda.

“Tem noites em que eu não consigo dormir, porque a saudade chega inteira. Ela vem nas lembranças, nas conversas, nos planos que ainda existiam. A saudade não diminuiu. Ela só aprendeu a morar em silêncio”, completou a empresária, que acompanhou Preta Gil durante todo o tratamento contra o câncer, inclusive durante parte da sua gestação.

Nos comentários, internautas, amigos e família de Preta Gil manifestaram solidariedade. A atriz Carolina Dieckmann, também amiga íntima da cantora, prestou apoio. “Malu; a vida continua, mas nunca mais como antes. Não há o que normalizar, mas há muito pra viver... E por ela, também. Você sabe o quanto ela queria que você vivesse isso que está acontecendo com você agora: sua filha foi um sonho que ela sonhou com você. E ela está nisso, e está aqui. Preta está em tudo. A saudade só aumenta, mas um dia ela passa a machucar menos…”, escreveu.

O cantor Márcio Victor, da banda Psirico, também deixou uma mensagem. "Uma das pessoas que mais me deu força pra tudo na vida. Tenho certeza que ela vive em todos nós , mas eu também não consigo normalizar", afirmou. Flor Gil, sobrinha de Preta, também se pronunciou: “Ela brilha em você, Maluzinha”.

