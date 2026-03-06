Malu Barbosa, amiga e sócia de Preta Gil, desabafa sobre luto nas redes sociais: ‘A saudade não diminuiu’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 6 de março de 2026 às 21:13
Malu Barbosa, uma das melhores amigas e sócia de Preta Gil, compartilhou uma publicação na madrugada desta sexta-feira (6), lamentando a partida da artista e desabafando sobre a saudade.
“O tempo está passando. A vida segue para todo mundo. Mas eu ainda não consegui normalizar a sua falta, Preta. Eu tinha tanta esperança que a cura viria. A gente acreditou nisso juntas. Segurei essa esperança até onde deu”, escreveu Malu na legenda.
“Tem noites em que eu não consigo dormir, porque a saudade chega inteira. Ela vem nas lembranças, nas conversas, nos planos que ainda existiam. A saudade não diminuiu. Ela só aprendeu a morar em silêncio”, completou a empresária, que acompanhou Preta Gil durante todo o tratamento contra o câncer, inclusive durante parte da sua gestação.
Nos comentários, internautas, amigos e família de Preta Gil manifestaram solidariedade. A atriz Carolina Dieckmann, também amiga íntima da cantora, prestou apoio. “Malu; a vida continua, mas nunca mais como antes. Não há o que normalizar, mas há muito pra viver... E por ela, também. Você sabe o quanto ela queria que você vivesse isso que está acontecendo com você agora: sua filha foi um sonho que ela sonhou com você. E ela está nisso, e está aqui. Preta está em tudo. A saudade só aumenta, mas um dia ela passa a machucar menos…”, escreveu.
O cantor Márcio Victor, da banda Psirico, também deixou uma mensagem. "Uma das pessoas que mais me deu força pra tudo na vida. Tenho certeza que ela vive em todos nós , mas eu também não consigo normalizar", afirmou. Flor Gil, sobrinha de Preta, também se pronunciou: “Ela brilha em você, Maluzinha”.
Preta Gil viveu 50 anos
Filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, Preta Gil faleceu no dia 20 de julho de 2025, aos 50 anos, em decorrência de um câncer de intestino (Adenocarcinoma), que estava em tratamento desde janeiro de 2023.