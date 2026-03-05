Nova frente fria vai atingir a Bahia na próxima semana; veja quando

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 5 de março de 2026 às 18:39
Uma nova frente fria avança pelo país nos próximos dias, de acordo com previsão do Climatempo, e deve chegar a Bahia. De acordo com a entidade de meteorologia, o fenômeno vai chegar na segunda semana de março com "força acima do normal" para esta época do ano.
A nova frente fria vai atingir principalmente as regiões Sul e Sudeste, com risco de novas chuvas fortes em áreas como o litoral de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro e a Zona da Mata Mineira, local onde a chuva já fez estragos no final do mês passado. Além disso, o mar deve ficar muito agitado na costa da região Sul e Sudeste por vários dias.
Na Bahia, a previsão é que ela chegue a partir da próxima quarta-feira (11), na região Sul do estado. A "grande infiltração de umidade" que vai chegar primeiro nas cidades do Sudeste e Sul do país, combinada com a circulação de ventos em níveis elevados, vai arrastar o fenômeno para os municípios baianos.
De acordo com o Climatempo, essa frente fria está associada a um ciclone extratropical que deve se deslocar apenas em alto-mar. No entanto, os ventos deste sistema vão contribuir para deixar o mar agitado na costa do Brasil.
Esse ciclone vai trazer uma grande massa de ar frio, de origem polar, pouco comum para esta época do ano. A previsão é de chuva principalmente nas áreas costeiras, com ventos que vão deixar o mar agitado.