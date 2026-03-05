Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nova frente fria vai atingir a Bahia na próxima semana; veja quando

De acordo com o Climatempo, fenômeno vai chegar com "força acima do normal" para esta época do ano

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 5 de março de 2026 às 18:39

Chuva em Salvador
Bahia e outros estados serão atingidos  Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Uma nova frente fria avança pelo país nos próximos dias, de acordo com previsão do Climatempo, e deve chegar a Bahia. De acordo com a entidade de meteorologia, o fenômeno vai chegar na segunda semana de março com "força acima do normal" para esta época do ano.

A nova frente fria vai atingir principalmente as regiões Sul e Sudeste, com risco de novas chuvas fortes em áreas como o litoral de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro e a Zona da Mata Mineira, local onde a chuva já fez estragos no final do mês passado. Além disso, o mar deve ficar muito agitado na costa da região Sul e Sudeste por vários dias.

Na Bahia, a previsão é que ela chegue a partir da próxima quarta-feira (11), na região Sul do estado. A "grande infiltração de umidade" que vai chegar primeiro nas cidades do Sudeste e Sul do país, combinada com a circulação de ventos em níveis elevados, vai arrastar o fenômeno para os municípios baianos.

Ciclone extratropical

De acordo com o Climatempo, essa frente fria está associada a um ciclone extratropical que deve se deslocar apenas em alto-mar. No entanto, os ventos deste sistema vão contribuir para deixar o mar agitado na costa do Brasil.

Esse ciclone vai trazer uma grande massa de ar frio, de origem polar, pouco comum para esta época do ano. A previsão é de chuva principalmente nas áreas costeiras, com ventos que vão deixar o mar agitado.

Leia mais

Imagem - Confira a previsão do tempo para Salvador nesta semana

Confira a previsão do tempo para Salvador nesta semana

Imagem - Sob alerta laranja para chuvas intensas, Feira de Santana tem apagão e previsão de temporais

Sob alerta laranja para chuvas intensas, Feira de Santana tem apagão e previsão de temporais

Imagem - Nova frente fria chega com previsão de granizo em quase todos os estados do Brasil

Nova frente fria chega com previsão de granizo em quase todos os estados do Brasil

Tags:

Chuva Bahia Tempestade Ciclone

Mais recentes

Imagem - Homem é sequestrado em Mussurunga e encontrado em Barra de Pojuca; suspeitos fugiram durante resgate

Homem é sequestrado em Mussurunga e encontrado em Barra de Pojuca; suspeitos fugiram durante resgate
Imagem - Confronto no Nordeste de Amaralina deixa quatro mortos em operação da Polícia Militar nesta quinta (5)

Confronto no Nordeste de Amaralina deixa quatro mortos em operação da Polícia Militar nesta quinta (5)
Imagem - Justiça garante tratamento com canabidiol para criança autista em Juazeiro

Justiça garante tratamento com canabidiol para criança autista em Juazeiro

MAIS LIDAS

Imagem - Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D
01

Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D

Imagem - Áries, Gêmeos, Libra e Sagitário recebem um sinal do Universo tão forte hoje (5 de março) que muda tudo por dentro
02

Áries, Gêmeos, Libra e Sagitário recebem um sinal do Universo tão forte hoje (5 de março) que muda tudo por dentro

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil
03

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

Imagem - Babu expulso? Brother esconde comida para Ana Paula ficar sem comer e web pede intervenção da Globo
04

Babu expulso? Brother esconde comida para Ana Paula ficar sem comer e web pede intervenção da Globo