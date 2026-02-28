ATENÇÃO

Salvador entra em alerta máximo para temporais, diz Inmet

Além da capital, todas as outras 416 cidades baianas estão sob algum dos alertas de chuva

Maysa Polcri

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 14:15

Veja os detalhes da previsão do Inmet Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

O momento é de atenção para as fortes chuvas previstas para todas as regiões da Bahia neste final de semana. Neste sábado (28), os 417 municípios do estado estão sob algum alerta de chuva forte, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Salvador está sob alerta vermelho, considerado o mais perigoso, e há risco para alagamentos e deslizamentos de terra, ainda segundo o órgão.

O alerta foi emitido às 10h33 deste sábado (28) e é válido até, pelo menos, às 23h59 de domingo (1º). O aviso pode ser prorrogado caso a frente fria continue provocando chuvas. O Inmet chama a atenção para a possibilidade de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, além de risco de alagamentos.

Cidades da Região Metropolitana também estão sob alerta vermelho. É o caso de Camaçari, Lauro de Freitas, Dias D'Ávila, Candeias, Mata de São João, Pojuca e São Francisco do Conde.

O extremo-sul do estado também está sob alerta vermelho para temporais. Caravelas, Itamaraju, Porto Seguro, Medeiros Neto e Teixeira de Freitas estão entre as cidades afetadas.

O Inmet orienta que, em caso de chuva forte, os moradores desliguem aparelhos elétricos, observem alterações nas encostas, permaneçam em local abrigado e, em caso de emergência, entrem em contato com o Corpo de Bombeiros (193) e Defesa Civil (199).

Alertas de chuva emitidos pelo Inmet neste sábado (28) Crédito: Reprodução

Já o alerta laranja, considerado menos grave do que o vermelho, é válido para todas as cidades baianas. O aviso foi emitido às 8h11 deste sábado (18) e segue válido até às 23h59. O alerta pode ser prorrogado.