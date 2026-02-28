TRAGÉDIA

Motociclista morre após colidir com vaca em estrada da Bahia

Prefeitura de Saúde emitiu nota de pesar sobre o caso

Wendel de Novais

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 15:40

Janderson Cruz Santos bateu em vaca no meio de estrada Crédito: Reprodução

Um motociclista identificado como Janderson Cruz Santos, 33 anos, morreu após colidir com uma vaca que estava solta na pista da BA-375, em um trecho que liga a zona rural à sede da cidade de Saúde, na região do Piemonte da Diamantina.

De acordo com informações iniciais, ele conduzia uma motocicleta quando acabou surpreendido pelo animal na estrada que é cercada por extensas áreas de plantio de eucalipto. O impacto provocou ferimentos graves e o motociclista morreu ainda no local, antes de receber atendimento médico.

A Prefeitura de Saúde lamentou a morte e divulgou uma nota de pesar. "A Prefeitura de Saúde manifesta profundo pesar pelo falecimento de Janderson da Cruz Santos. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos, rogando a Deus que conceda conforto e força para superar essa perda irreparável”, escreveu.