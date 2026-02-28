Motociclista morre após colidir com vaca em estrada da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 15:40
Um motociclista identificado como Janderson Cruz Santos, 33 anos, morreu após colidir com uma vaca que estava solta na pista da BA-375, em um trecho que liga a zona rural à sede da cidade de Saúde, na região do Piemonte da Diamantina.
De acordo com informações iniciais, ele conduzia uma motocicleta quando acabou surpreendido pelo animal na estrada que é cercada por extensas áreas de plantio de eucalipto. O impacto provocou ferimentos graves e o motociclista morreu ainda no local, antes de receber atendimento médico.
A Prefeitura de Saúde lamentou a morte e divulgou uma nota de pesar. "A Prefeitura de Saúde manifesta profundo pesar pelo falecimento de Janderson da Cruz Santos. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos, rogando a Deus que conceda conforto e força para superar essa perda irreparável”, escreveu.
Equipes foram acionadas para realizar os procedimentos periciais e a remoção do corpo. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pela 1ª Delegacia Territorial de Jacobina.