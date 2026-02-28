Acesse sua conta
Médico que salvou turistas baleadas no sul da Bahia se emociona em visita ao hospital

Irmãs gaúchas foram atingidas por disparos de arma de fogo durante um passeio até Barra do Cahy

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 16:32

Atuação de médico foi garantiu regaste rápido de turistas baleadas
Atuação de médico foi garantiu regaste rápido de turistas baleadas Crédito: Reprodução

Um encontro emocionante aconteceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. As duas turistas gaúchas baleadas em Prado, no sul da Bahia, reencontraram o médico aposentado Luiz Fernando, que participou do resgate das vítimas. 

As irmãs Denise Moro, de 57 anos, e Josiane Moro, de 55, ambas naturais de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, foram atingidas por tiros em um passeio até Barra do Cahy, na terça-feira (24). A região é marcada por conflitos de terras entre indígenas e fazendeiros. Ao menos 12 pessoas foram detidas após o ataque. 

As turistas passaram por cirurgias na quarta-feira (25), após serem socorridas de helicópteros em Corumbau. Na quinta-feira (26), elas receberam a visita do médico Luiz Fernando, morador da região que ajudou no resgate. Emocionado, Luiz conversou com Denise e Josiane, que agradeceram pelo socorro. 

"Vocês vão ser a razão da pacificação de tudo. Desculpa pelo que eles fizeram com vocês e obrigada por acreditarem em mim. Quero ver vocês lá de volta", disse o médico durante a visita, fazendo referência aos conflitos que acontecem na região do ataque. As irmãs agradeceram ao médico pelo resgate. "Se não fosse o senhor, eu e minha irmã não estaríamos vivas agora", disse uma das turistas baleadas.

Informações da imprensa local afirmam que o médico foi fundamental para estabilizar as vítimas ainda em Corumbau, utilizando equipamentos próprios para garantir oxigênio e suporte até a transferência em helicóptero para Porto Seguro.

Relembre o caso 

As vítimas estavam a bordo de um veículo de passeio até Barra do Cahy quando entraram em uma região marcada por conflitos entre fazendeiros e indígenas, na terça-feira (24). No final do dia, a polícia informou que 12 pessoas foram presas.

Elas foram socorridas de helicóptero para o Hospital Regional de Porto Seguro, como mostram vídeos compartilhados nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver que uma das vítimas foi carregada até a aeronave.

O carro de passeio onde elas estavam teve marcas de disparos de arma de fogo. As turistas estavam de roupa de banho no momento em que foram atingidas. Elas iriam visitar Barra do Cahy, considerada a primeira praia do Brasil. 

O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Prado. A Polícia Civil afirmou que, segundo informações preliminares, um grupo de pessoas armadas efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas.

