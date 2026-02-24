Acesse sua conta
Duas turistas gaúchas são baleadas em destino turístico do sul da Bahia

Caso foi registrado na manhã desta terça-feira (24)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 13:49

Vítimas foram socorridas de helicóptero
Vítimas foram socorridas de helicóptero Crédito: Reprodução

Duas mulheres, de 55 e 57 anos, foram baleadas na manhã desta terça-feira (24) no distrito de Corumbau, na cidade de Prado, no sul da Bahia. As vítimas, que são naturais do Rio Grande do Sul, estavam a bordo de um veículo de passeio 

Elas foram socorridas de helicóptero para o Hospital Regional de Porto Seguro, como mostram vídeos compartilhados nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver que uma das vítimas é carregada até a aeronave.

O carro de passeio onde elas estavam tem marcas de disparos de arma de fogo. As turistas estavam de roupa de banho no momento em que foram atingidas. 

Vítimas foram socorridas de helicóptero
As mulheres estariam a caminho da Barra do Cahy, considerada a primeira praia do Brasil, quando foram vítimas dos disparos de arma de fogo. 

Em nota, a Polícia Civil confirmou que o caso é investigado pela Delegacia Territorial de Prado. "Diligências são realizadas com o objetivo de identificar autoria e motivação para o crime", afirma. A polícia diz ainda que, segundo informações preliminares, um grupo de pessoas armadas efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas.

Procurada, a Polícia Militar solicitou que a reportagem entrasse em contato com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Isso porque a área é palco de conflitos de terras e ocupações indígenas. A secretaria não respondeu até esta publicação. A Prefeitura de Prado também foi procurada. 

Há duas semanas, um restaurante localizado na região turística foi invadido por criminosos armados. Em comunicado publicado nas redes sociais, o Manzuko Beach Club, na Barra do Cahy informou que teve prejuízo de R$ 300 mil. "Caseiros foram rendidos, tiros foram disparados durante a madrugada e pessoas que apenas trabalhavam para viver tiveram suas vidas colocadas em risco", disse, em nota. O espaço segue fechado desde então. 

