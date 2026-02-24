Acesse sua conta
Visita inusitada: bicho-preguiça é encontrado em campus do Ifba

Animal foi resgatado e devolvido ao habitat

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 14:56

Um bicho-preguiça foi encontrado nas dependências do campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) de Porto Seguro, no extremo sul do estado. O animal foi resgatado por técnicos do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) nessa segunda-feira (23). A ação foi conduzida pela coordenadora técnica da Unidade Regional (UR) do Inema na região, Carla Santos Acruz, assegurando o manejo adequado do animal e seu retorno seguro ao habitat natural.

Localizado em uma área de grande biodiversidade, o campus está localizado em uma área ambiental, então, a presença de animais silvestres em áreas verdes e espaços abertos é considerada natural. O Inema explica que, nessas situações, o acionamento do órgão ambiental é fundamental para garantir tanto a integridade da fauna quanto a segurança da comunidade.

Segundo Carla Santos Acruz, a atuação técnica é essencial para evitar riscos e preservar o equilíbrio ecológico. “Nosso trabalho é garantir que o animal seja manejado de forma segura, reduzindo o estresse e assegurando que ele retorne ao ambiente adequado. Também reforçamos a importância de que a população não tente intervir por conta própria e sempre acione os órgãos ambientais”, destacou.

O Inema orienta que, ao avistar animais silvestres, a população não deve tocar, alimentar ou tentar capturar. Também é importante evitar aglomerações e comunicar imediatamente à administração local ou aos canais oficiais do órgão ambiental, para que a equipe técnica seja acionada.

Como medida preventiva em áreas com circulação eventual de fauna, recomenda-se o uso de calçados fechados ao transitar por espaços externos. Animais como porco-espinho, cobras e outras espécies de pequeno porte podem se deslocar pelo solo e, em situações de defesa, atingir a região dos pés. A utilização de proteção adequada é uma medida simples que contribui para prevenir acidentes.

O cidadão que desejar registrar denúncias de crimes ambientais pode entrar em contato com o Disque Denúncia do Inema pelo número 0800 071 1400 ou pelo e-mail denuncia@inema.ba.gov.br. A identidade do denunciante é preservada e, se necessário, a manifestação pode ser feita de forma anônima.

