Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Servidores baianos vão receber quase 2 anos de retroativo de benefício; veja quem tem direito

A diferença será paga aos servidores ativos na folha salarial deste mês de fevereiro

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 15:50

Secretaria de Administração (Saeb) não se manifetsou sobre cobrança de sindicato
Servidores baianos vão receber quase 2 anos de retroativo de benefício Crédito: Divulgação

O governo baiano voltará a contabilizar o Adicional por Tempo de Serviço (ATS) para servidores do Estado, a partir deste mês. O benefício foi suspenso pelo Governo Federal entre maio de 2020 e dezembro de 2021, em função da calamidade pública causada pela pandemia da Covid-19. Agora, o período que ficou suspenso - um ano e sete meses - volta a ser contabilizado para benefícios como anuênio, triênio, quinquênio, sexta-parte, licença-prêmio.

Saeb informou que A diferença referente a este período (1,7 ano) será paga aos servidores ativos na folha salarial deste mês de fevereiro
Saeb informou que A diferença referente a este período (1,7 ano) será paga aos servidores ativos na folha salarial deste mês de fevereiro Crédito: Reprodução

A diferença referente a este período de um ano e sete meses será paga aos servidores ativos na folha salarial deste mês de fevereiro. O próximo contracheque já trará o valor do ATS com a contabilização do período acrescido. Já no caso dos servidores aposentados que possuem direito, a revisão do Adicional por Tempo de Serviço exige a revisão das aposentadorias, que está em estudo com a Procuradoria Geral do Estado e o Tribunal de Contas do Estado

O Adicional por Tempo de Serviço voltou a contabilizar o período de um ano e sete meses em função da Lei Complementar Nº 226/2026, editada pelo Governo Federal em janeiro deste ano, restabelecendo o benefício. A Lei 226/2026 também autorizou o pagamento retroativo do ATS, mas depende de publicação para regulamentação, que será estabelecida por Lei Estadual.

Na prática, o prazo que ficou suspenso o ATS - um ano e sete meses - será acrescido no período que o servidor já possui para fim de contabilização do Adicional por Tempo de Serviço. No Estado da Bahia, os servidores possuem direito ao ATS no percentual de 5% sobre o vencimento básico, após completar cinco anos de serviço público. Nos anos subsequentes, passam a perceber 1% anualmente.

O ATS foi suspenso por força da Lei Complementar Nº173, que estabeleceu restrições para União, Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública. Ficaram vetados atos como contabilização do ATS, concessão de vantagens, criação de cargo, contratação pessoal, medidas que gerassem despesas e outras. A Lei 226 ainda estabelece que o pagamento retroativo do ATS deve respeitar a disponibilidade orçamentária do Governo do Estado e não podem transferir encargos financeiros para outro ente como a União.

Mais recentes

Imagem - Hospital de Salvador realiza novo mutirão de triagem para cirurgias eletivas; veja como conseguir ficha

Hospital de Salvador realiza novo mutirão de triagem para cirurgias eletivas; veja como conseguir ficha
Imagem - Líder do tráfico de Aracaju é preso na Região Metropolitana de Salvador

Líder do tráfico de Aracaju é preso na Região Metropolitana de Salvador
Imagem - Advogado foragido é preso dentro de agência bancária na Bahia

Advogado foragido é preso dentro de agência bancária na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos
01

Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos

Imagem - Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha
02

Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha

Imagem - Aos 32 anos, ex-Vitória se afasta do futebol em silêncio e vai se aposentar sem anúncio
03

Aos 32 anos, ex-Vitória se afasta do futebol em silêncio e vai se aposentar sem anúncio

Imagem - Esposa de tenente-coronel pediu divórcio cinco dias antes de ser encontrada morta
04

Esposa de tenente-coronel pediu divórcio cinco dias antes de ser encontrada morta