Mais de 90 cidades baianas terão internet de alta qualidade e melhor sinal de celular; veja a lista

Ao todo, cerca de 192 mil pessoas serão beneficiadas

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 16:50

Ver vídeos curtos no celular cansa mais os olhos
Mais de 90 cidades baianas terão internet de alta qualidade e melhor sinal de celular Crédito: Shutterstock

O Ministério das Comunicações e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) levarão internet de melhor sinal de celular para 93 localidades de 78 municípios da Bahia. Ao todo, cerca de 192 mil pessoas serão beneficiadas. As melhorias fazem parte das metas do edital de licitação da faixa de 700 MHz, lançado em fevereiro deste ano para ampliar a cobertura móvel, com tecnologia 5G em diversas regiões do país.

O leilão, previsto para abril, priorizará a expansão do serviço em áreas rurais e remotas. Além disso, está prevista a cobertura de 465,8 km de trechos desassistidos das rodovias federais BR-135 e BR-242, passando por 15 municípios do estado. Esses locais, hoje invisíveis para as operadoras tradicionais, terão prioridade na nova licitação.

O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, explicou que a medida vem para reduzir desigualdades no acesso das pessoas à internet. “Esse leilão é essencial para levar sinal de celular e conectividade a lugares com falhas de cobertura. Todos os brasileiros precisam ter acesso à comunicação, aos serviços digitais e às oportunidades que a internet oferece”, disse.

Novos serviços

No Brasil, a expectativa com o leilão é de 1,2 milhão de pessoas beneficiadas e 500 pequenas localidades sejam conectadas. Além de fortalecer o 4G, a faixa de 700 MHz vai ampliar o alcance do 5G, levando a tecnologia a locais que hoje ainda não contam com conexão de qualidade. A iniciativa também abre caminho para novos serviços, como equipamentos conectados à internet.

Diferente de outros leilões, este não tem como foco arrecadar recursos para o governo federal. A maior parte do valor pago pelas empresas será convertida em investimentos obrigatórios para ampliar a cobertura do serviço móvel, principalmente em regiões que hoje não são atendidas de forma adequada.

A liberação da faixa de 700 MHz foi possível após o avanço da TV digital, que permitiu reorganizar o uso das frequências e abrir espaço para a expansão dos serviços móveis. O edital, aprovado pelo Tribunal de Contas da União, está alinhado à política pública de ampliar a competição, acelerar a cobertura e evitar que o espectro permaneça ocioso caso não haja interesse nas etapas iniciais.

  • Como vai funcionar o leilão:
  • A faixa será oferecida novamente para aumentar a concorrência entre as operadoras. 
  • O espectro será dividido em blocos regionais
  • Cada empresa poderá adquirir até duas regiões
  • O processo terá três etapas, começando por operadoras regionais e, ao final, aberto a qualquer empresa interessada
  • O foco é ampliar a cobertura, estimular investimentos e melhorar a qualidade do sinal

  • Municípios da Bahia que serão atendidos:
  • Água Fria
  • Angical
  • Barra do Choça
  • Barreiras
  • Belmonte
  • Bonito
  • Cachoeira
  • Camaçari
  • Campo Formoso
  • Candiba
  • Cândido Sales
  • Caravelas
  • Casa Nova
  • Catu
  • Conceição do Coité
  • Conde
  • Coribe
  • Cotegipe
  • Crisópolis
  • Cristópolis
  • Dias d'Ávila
  • Eunápolis
  • Feira de Santana
  • Guanambi
  • Guaratinga
  • Iaçu
  • Ibicoara
  • Ibipeba
  • Ibirataia
  • Ilhéus
  • Inhambupe
  • Itacaré
  • Itaju do Colônia
  • Itambé
  • Itapé
  • Itapitanga
  • Jacobina
  • Jaguaripe
  • Juazeiro
  • Laje
  • Lapão
  • Lençóis
  • Mairi
  • Manoel Vitorino
  • Mansidão
  • Mascote
  • Mirangaba
  • Morro do Chapéu
  • Mucuri
  • Mundo Novo
  • Nilo Peçanha
  • Palmeiras
  • Paramirim
  • Piritiba
  • Porto Seguro
  • Queimadas
  • Riachão do Jacuípe
  • Ribeira do Amparo
  • Ribeirão do Largo
  • Rio Real
  • Ruy Barbosa
  • Santa Cruz Cabrália
  • São Domingos
  • São Francisco do Conde
  • São Sebastião do Passé
  • Seabra
  • Senhor do Bonfim
  • Serra do Ramalho
  • Sítio do Mato
  • Sítio do Quinto
  • Teixeira de Freitas
  • Tucano
  • Ubaitaba
  • Unas
  • Vera Cruz
  • Vereda
  • Vitória da Conquista
  • Xique-Xique.

  • Municípios da Bahia com trechos de rodovias que serão atendidos:
  • BR-135 e BR-242: Andaraí, Angical Barreiras, Boa Vista do Tupim, Catolândia, Coribe, Correntina, Cristópolis, Ibitiara, Itaberaba, Luís Eduardo Magalhães, Muquém do São Francisco, Oliveira dos Brejinhos, Santo Antônio de Jesus e Seabra.

