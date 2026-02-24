MAIS CONEXÃO

Mais de 90 cidades baianas terão internet de alta qualidade e melhor sinal de celular; veja a lista

Ao todo, cerca de 192 mil pessoas serão beneficiadas

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 16:50

Crédito: Shutterstock

O Ministério das Comunicações e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) levarão internet de melhor sinal de celular para 93 localidades de 78 municípios da Bahia. Ao todo, cerca de 192 mil pessoas serão beneficiadas. As melhorias fazem parte das metas do edital de licitação da faixa de 700 MHz, lançado em fevereiro deste ano para ampliar a cobertura móvel, com tecnologia 5G em diversas regiões do país.

O leilão, previsto para abril, priorizará a expansão do serviço em áreas rurais e remotas. Além disso, está prevista a cobertura de 465,8 km de trechos desassistidos das rodovias federais BR-135 e BR-242, passando por 15 municípios do estado. Esses locais, hoje invisíveis para as operadoras tradicionais, terão prioridade na nova licitação.

O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, explicou que a medida vem para reduzir desigualdades no acesso das pessoas à internet. “Esse leilão é essencial para levar sinal de celular e conectividade a lugares com falhas de cobertura. Todos os brasileiros precisam ter acesso à comunicação, aos serviços digitais e às oportunidades que a internet oferece”, disse.

Novos serviços

No Brasil, a expectativa com o leilão é de 1,2 milhão de pessoas beneficiadas e 500 pequenas localidades sejam conectadas. Além de fortalecer o 4G, a faixa de 700 MHz vai ampliar o alcance do 5G, levando a tecnologia a locais que hoje ainda não contam com conexão de qualidade. A iniciativa também abre caminho para novos serviços, como equipamentos conectados à internet.

Diferente de outros leilões, este não tem como foco arrecadar recursos para o governo federal. A maior parte do valor pago pelas empresas será convertida em investimentos obrigatórios para ampliar a cobertura do serviço móvel, principalmente em regiões que hoje não são atendidas de forma adequada.

A liberação da faixa de 700 MHz foi possível após o avanço da TV digital, que permitiu reorganizar o uso das frequências e abrir espaço para a expansão dos serviços móveis. O edital, aprovado pelo Tribunal de Contas da União, está alinhado à política pública de ampliar a competição, acelerar a cobertura e evitar que o espectro permaneça ocioso caso não haja interesse nas etapas iniciais.

Como vai funcionar o leilão:

A faixa será oferecida novamente para aumentar a concorrência entre as operadoras.

O espectro será dividido em blocos regionais

Cada empresa poderá adquirir até duas regiões

O processo terá três etapas, começando por operadoras regionais e, ao final, aberto a qualquer empresa interessada

O foco é ampliar a cobertura, estimular investimentos e melhorar a qualidade do sinal

Municípios da Bahia que serão atendidos:

Água Fria

Angical

Barra do Choça

Barreiras

Belmonte

Bonito

Cachoeira

Camaçari

Campo Formoso

Candiba

Cândido Sales

Caravelas

Casa Nova

Catu

Conceição do Coité

Conde

Coribe

Cotegipe

Crisópolis

Cristópolis

Dias d'Ávila

Eunápolis

Feira de Santana

Guanambi

Guaratinga

Iaçu

Ibicoara

Ibipeba

Ibirataia

Ilhéus

Inhambupe

Itacaré

Itaju do Colônia

Itambé

Itapé

Itapitanga

Jacobina

Jaguaripe

Juazeiro

Laje

Lapão

Lençóis

Mairi

Manoel Vitorino

Mansidão

Mascote

Mirangaba

Morro do Chapéu

Mucuri

Mundo Novo

Nilo Peçanha

Palmeiras

Paramirim

Piritiba

Porto Seguro

Queimadas

Riachão do Jacuípe

Ribeira do Amparo

Ribeirão do Largo

Rio Real

Ruy Barbosa

Santa Cruz Cabrália

São Domingos

São Francisco do Conde

São Sebastião do Passé

Seabra

Senhor do Bonfim

Serra do Ramalho

Sítio do Mato

Sítio do Quinto

Teixeira de Freitas

Tucano

Ubaitaba

Unas

Vera Cruz

Vereda

Vitória da Conquista

Xique-Xique.

