SUSPENSÃO

Abastecimento de água começa a ser retomado em bairros de Salvador; veja a lista

Serviço foi suspenso em 13 bairros de capital baiana para reparo de adutora

Maysa Polcri

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 18:24

Empresa finalizou serviço de manutenção Crédito: Agência Brasil/EBC

A Embasa informou no final da tarde desta terça-feira (24) que o abastecimento de água foi retomado em alguns bairros de Salvador, após um serviço de reparo emergencial de uma adutora. O serviço foi interrompido em 13 bairros da capital baiana.

A distribuição da água na área ocorre aos poucos, segundo a Embasa, pois é necessário encher novamente as tubulações com pressão suficiente para atender os imóveis da região. A previsão é que a regularização ocorra nas próximas 48 horas.

Parte dos bairros de Imbuí, Jardim das Margaridas, Piatã, Pituaçu e Trobogy estão em fase de regularização gradativa, de acordo com a Embasa. A empresa também cita os bairros de Alto do Coqueirinho, Bairro da Paz, Itapuã, Jardim Placaford, Mussurunga, Patamares, São Cristóvão e Stella Maris.