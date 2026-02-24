Acesse sua conta
Abastecimento de água começa a ser retomado em bairros de Salvador; veja a lista

Serviço foi suspenso em 13 bairros de capital baiana para reparo de adutora

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 18:24

Torneira
Empresa finalizou serviço de manutenção Crédito: Agência Brasil/EBC

A Embasa informou no final da tarde desta terça-feira (24) que o abastecimento de água foi retomado em alguns bairros de Salvador, após um serviço de reparo emergencial de uma adutora. O serviço foi interrompido em 13 bairros da capital baiana. 

A distribuição da água na área ocorre aos poucos, segundo a Embasa, pois é necessário encher novamente as tubulações com pressão suficiente para atender os imóveis da região. A previsão é que a regularização ocorra nas próximas 48 horas.

Parte dos bairros de Imbuí, Jardim das Margaridas, Piatã, Pituaçu e Trobogy estão em fase de regularização gradativa, de acordo com a Embasa. A empresa também cita os bairros de Alto do Coqueirinho, Bairro da Paz, Itapuã, Jardim Placaford, Mussurunga, Patamares, São Cristóvão e Stella Maris. 

O abastecimento por carro-pipa está disponível, com prioridade para as unidades de saúde, pelo 0800 0555 195 ou atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br, informando número de matrícula.

