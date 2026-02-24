PROCURADO

Advogado foragido é preso dentro de agência bancária na Bahia

Homem de 52 anos foi condenado a cinco anos de prisão em regime fechado

Maysa Polcri

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 18:56

Advogado ameaçou policial e foi algemado Crédito: Divulgação

Um advogado de 52 anos foi preso na tarde de segunda-feira (23) dentro de uma agência bancária na cidade de Condeúba, no centro-sul da Bahia. Ele foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão pelo crime de apropriação indébita e estava foragido.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de Condeúba. Um dos mandados refere-se à prisão preventiva e, outro, à prisão definitiva decorrente de condenação transitada em julgado. Ambas têm relação com o crime de apropriação indébita e foram expedidas pela 6ª Vara Criminal, em Salvador.

Durante a abordagem, o advogado ameaçou o policial, resistiu à prisão e foi algemado. O investigado responde a processos relacionados à apropriação de valores de clientes vinculados a causas judiciais. Após a captura, o preso foi colocado à disposição da Justiça para adoção das medidas cabíveis e será encaminhado ao sistema prisional.

A apropriação indébita é configurada quando alguém se apodera de um imóvel ou valor que recebeu, mas se recusa a devolver, passando a agir como dono. O investigado responde a processos relacionados à apropriação de valores de clientes vinculados a causas judiciais. A pena foi fixada em cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, além de 300 dias-multa.

Em um dos registros de ocorrência, uma mulher relatou o furto de folhas de cheque e falsificação de assinaturas, o que resultou na negativação de sua conta bancária.