Quatro homens são presos por envolvimento em duplo homicídio em Valença

Investigação aponta que vítimas e suspeitos integravam o mesmo grupo criminoso

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 20:35

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Quatro homens foram presos em flagrante, na segunda-feira (23), suspeitos de participação em um duplo homicídio ocorrido no domingo (22), no bairro da Bolívia, em Valença. 

As vítimas, Clebson de Oliveira Silva, de 24 anos, e Hercules Ramos da Silva Junior, de 28, foram mortas após um desentendimento entre integrantes da própria organização criminosa, conforme apontam as investigações. 

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Um dos suspeitos foi localizado em uma unidade médica da cidade, onde deu entrada com ferimento provocado por disparo de arma de fogo. Os outros três foram interceptados quando tentavam deixar o município a bordo de um veículo.

A ação foi conduzida por equipes da Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial do município, e contou com apoio da Polícia Militar, por meio da Rondesp Recôncavo.

Durante as abordagens, foram apreendidas duas armas de fogo, munições de diferentes calibres, substâncias entorpecentes e uma gandola camuflada. Os quatro suspeitos foram apresentados à autoridade policial, passaram pelos exames legais e permanecem à disposição da Justiça.

