Quatro homens são presos por envolvimento em duplo homicídio em Valença

Investigação aponta que vítimas e suspeitos integravam o mesmo grupo criminoso

Maria Raquel Brito

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 20:35

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Quatro homens foram presos em flagrante, na segunda-feira (23), suspeitos de participação em um duplo homicídio ocorrido no domingo (22), no bairro da Bolívia, em Valença.

As vítimas, Clebson de Oliveira Silva, de 24 anos, e Hercules Ramos da Silva Junior, de 28, foram mortas após um desentendimento entre integrantes da própria organização criminosa, conforme apontam as investigações.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Um dos suspeitos foi localizado em uma unidade médica da cidade, onde deu entrada com ferimento provocado por disparo de arma de fogo. Os outros três foram interceptados quando tentavam deixar o município a bordo de um veículo.

A ação foi conduzida por equipes da Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial do município, e contou com apoio da Polícia Militar, por meio da Rondesp Recôncavo.