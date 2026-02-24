ACHADOS E PERDIDOS

De RG a celular: descubra quais foram os 5 itens mais perdidos no metrô de Salvador; veja como recuperar

Número de objetos encontrados nas estações cresceu 14% durante o período de Carnaval

Monique Lobo

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 21:17

Aumenta o número de itens perdidos no metrô de Salvador Crédito: Imagem gerada com inteligência artificial

O Carnaval já passou, mas muita gente ainda carrega uma dor de cabeça por conta de algum item perdido durante a folia. No metrô de Salvador, o número de objetos registrados no setor de Achados e Perdidos entre os dias 12 e 17 deste mês cresceu 14% comparado ao mesmo período do ano passado. Foram 218 itens encontrados nas estações de trens este ano, contra 192 no ano passado.

A carteira de identidade foi o item mais esquecido no metrô. Foram 43 no período de Carnaval. Em seguida, os cartões de passagem (16) e as carteiras de documento (14). Confira o ranking com os cinco objetos mais perdidos abaixo.

"O aumento no número de registros acompanha a ampliação do fluxo de passageiros durante a operação especial. As equipes atuam na identificação, organização e guarda dos objetos para possibilitar a devolução aos proprietários", afirma Cleo Garcia gerente de estações e terminais do Metrô Bahia.

Itens mais perdidos no metrô durante o Carnaval:

Carteiras de Identidade: 43 Cartões de Passagem: 16

Carteiras de Documentos: 14

Cartões de Banco: 13

Celulares: 8



O que fazer para recuperar?

O setor de Achados e Perdidos funciona no Terminal Retiro, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Setor de Achados e Perdidos do metrô, no Terminal Retiro Crédito: Divulgação

Para recuperar o item, a pessoa deve comparecer ao local com documento de identificação e, sempre que possível, apresentar informações que auxiliem na comprovação da posse do objeto.

Após o fechamento do mês, os documentos são encaminhados para Secretaria de Segurança de Píblica da Bahia (SSP-BA) e os demais itens são encaminhados para doação.