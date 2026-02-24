De RG a celular: descubra quais foram os 5 itens mais perdidos no metrô de Salvador; veja como recuperar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 21:17
O Carnaval já passou, mas muita gente ainda carrega uma dor de cabeça por conta de algum item perdido durante a folia. No metrô de Salvador, o número de objetos registrados no setor de Achados e Perdidos entre os dias 12 e 17 deste mês cresceu 14% comparado ao mesmo período do ano passado. Foram 218 itens encontrados nas estações de trens este ano, contra 192 no ano passado.
A carteira de identidade foi o item mais esquecido no metrô. Foram 43 no período de Carnaval. Em seguida, os cartões de passagem (16) e as carteiras de documento (14). Confira o ranking com os cinco objetos mais perdidos abaixo.
"O aumento no número de registros acompanha a ampliação do fluxo de passageiros durante a operação especial. As equipes atuam na identificação, organização e guarda dos objetos para possibilitar a devolução aos proprietários", afirma Cleo Garcia gerente de estações e terminais do Metrô Bahia.
O setor de Achados e Perdidos funciona no Terminal Retiro, de segunda a sexta, das 8h às 18h.
Para recuperar o item, a pessoa deve comparecer ao local com documento de identificação e, sempre que possível, apresentar informações que auxiliem na comprovação da posse do objeto.
Após o fechamento do mês, os documentos são encaminhados para Secretaria de Segurança de Píblica da Bahia (SSP-BA) e os demais itens são encaminhados para doação.
"É importante que o cliente procure o atendimento o quanto antes e informe detalhes como características do item, data e horário aproximado da perda. Isso contribui para agilizar a localização e a devolução", reforça Cleo.