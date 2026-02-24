OBRAS FINALIZADAS

Veja quais bairros de Salvador já tiveram o abastecimento de água retomado

Foi realizado um reparo na rede adutora da Embasa nesta terça-feira (24)

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 21:29

Torneira Crédito: Agência Brasil

As obras emergenciais iniciadas na manhã desta terça-feira (24), que provocaram a suspensão do fornecimento de água em ao menos 13 pontos da capital baiana, foram finalizadas durante a tarde. De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa), foi realizado um reparo na rede adutora da companhia.

Com a conclusão da obra, o fornecimento foi retomado ainda no fim da tarde, na região que vai do bairro de Itapuã até o Imbuí.

Ainda segundo a Embasa, a distribuição de água na área, que também abrange Mussurunga e São Cristóvão, ocorre de forma gradativa, pois é necessário encher novamente as tubulações com pressão suficiente para atender os imóveis da região.

A previsão é que a regularização completa do abastecimento aconteça nas próximas 48 horas. O fornecimento por carro-pipa está disponível, com prioridade para unidades de saúde, pelo telefone 0800 0555 195 ou pelo site atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br, mediante informação do número de matrícula.

Confira os locais afetados que estão em processo de regularização gradativa: