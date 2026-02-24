ATENÇÃO

Abastecimento de água é suspenso em 13 bairros de Salvador para reparo de adutora

Previsão é que o serviço seja concluído na noite desta terça-feira (24)

O abastecimento de água está interrompido, na manhã de hoje (24), em 13 bairros de Salvador, na região de Itapuã até o Imbui. A ação ocorreu para possibilitar reparo emergencial de adutora. A previsão é que o serviço seja concluído na noite de hoje, quando o fornecimento será retomado aos poucos nas áreas afetadas.

Serão afetados os seguintes bairros: Alto do Coqueirinho, Bairro da Paz, Imbuí (parte), Itapuã, Jardim das Margaridas (parte), Jardim Placaford, Mussurunga, Patamares, Piatã (parte), Pituaçu (parte), São Cristóvão, Stella Maris e Trobogy (parte).

O retorno da água ocorre aos poucos, segundo a Embasa, porque é preciso encher e pressurizar novamente as tubulações. Nesse caso, como se trata da adutora que leva água para um grande reservatório de distribuição, é preciso que esse reservatório retorne ao nível normal de água para que os pontos mais altos dessa região sejam abastecidos.

Alguns imóveis podem ter o fornecimento normalizado em até 48 horas após a retomada, por isso é fundamental usar a água armazenada na caixa d'água com economia nesse período.

O abastecimento por carro-pipa está disponível pelos canais de atendimento da Embasa: 0800 0555 195, atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br, informando número de matrícula. A prioridade será para unidades de saúde.

