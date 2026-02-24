Abastecimento de água é suspenso em 13 bairros de Salvador para reparo de adutora

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 09:46
O abastecimento de água está interrompido, na manhã de hoje (24), em 13 bairros de Salvador, na região de Itapuã até o Imbui. A ação ocorreu para possibilitar reparo emergencial de adutora. A previsão é que o serviço seja concluído na noite de hoje, quando o fornecimento será retomado aos poucos nas áreas afetadas.
Serão afetados os seguintes bairros: Alto do Coqueirinho, Bairro da Paz, Imbuí (parte), Itapuã, Jardim das Margaridas (parte), Jardim Placaford, Mussurunga, Patamares, Piatã (parte), Pituaçu (parte), São Cristóvão, Stella Maris e Trobogy (parte).
O retorno da água ocorre aos poucos, segundo a Embasa, porque é preciso encher e pressurizar novamente as tubulações. Nesse caso, como se trata da adutora que leva água para um grande reservatório de distribuição, é preciso que esse reservatório retorne ao nível normal de água para que os pontos mais altos dessa região sejam abastecidos.
Alguns imóveis podem ter o fornecimento normalizado em até 48 horas após a retomada, por isso é fundamental usar a água armazenada na caixa d'água com economia nesse período.
O abastecimento por carro-pipa está disponível pelos canais de atendimento da Embasa: 0800 0555 195, atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br, informando número de matrícula. A prioridade será para unidades de saúde.
Perda de água potável no Brasil
Para evitar ficar sem água durante interrupções emergenciais nos sistemas de abastecimento, é fundamental que os imóveis tenham caixa d’água com capacidade de garantir o consumo dos moradores. Em imóveis com mais de um pavimento, onde o retorno demora mais porque é preciso maior pressão de água, é essencial ter reservatório inferior com bomba para abastecer os andares superiores, conforme orientação da Agersa — Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia.