Abastecimento de água é suspenso em 13 bairros de Salvador para reparo de adutora

Previsão é que o serviço seja concluído na noite desta terça-feira (24)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 09:46

Torneira
Torneira Crédito: Agência Brasil/EBC

O abastecimento de água está interrompido, na manhã de hoje (24), em 13 bairros de Salvador, na região de Itapuã até o Imbui. A ação ocorreu para possibilitar reparo emergencial de adutora. A previsão é que o serviço seja concluído na noite de hoje, quando o fornecimento será retomado aos poucos nas áreas afetadas.

Serão afetados os seguintes bairros: Alto do Coqueirinho, Bairro da Paz, Imbuí (parte), Itapuã, Jardim das Margaridas (parte), Jardim Placaford, Mussurunga, Patamares, Piatã (parte), Pituaçu (parte), São Cristóvão, Stella Maris e Trobogy (parte).

O retorno da água ocorre aos poucos, segundo a Embasa, porque é preciso encher e pressurizar novamente as tubulações. Nesse caso, como se trata da adutora que leva água para um grande reservatório de distribuição, é preciso que esse reservatório retorne ao nível normal de água para que os pontos mais altos dessa região sejam abastecidos.

Alguns imóveis podem ter o fornecimento normalizado em até 48 horas após a retomada, por isso é fundamental usar a água armazenada na caixa d'água com economia nesse período.

O abastecimento por carro-pipa está disponível pelos canais de atendimento da Embasa: 0800 0555 195, atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br, informando número de matrícula. A prioridade será para unidades de saúde.

Perda de água potável no Brasil

Em todo o Brasil, o volume total de água não faturada em 2023,foi de aproximadamente 5,8 bilhões de m³, equivalente ao desperdício diário de 6.346 piscinas olímpicas de água tratada por Shutterstock
Em ano de crise hídrica, considerando-se somente as perdas com vazamentos, o volume perdido de mais de 3 bilhões de m³ seria o suficiente para abastecer aproximadamente 50 milhões de brasileiros em um ano. O volume poderia abastecer toda a população da Espanha por Shutterstock
Com esse mesmo volume seria possível abastecer os 17,2 milhões de brasileiros que  vivem em comunidades vulneráveis por quase dois anos por Shutterstock
Norte (49,78%) e Nordeste (46,25%) são as regiões com os maiores índices de perdas na distribuição por Jefferson Rudy/Agência Senado
No Brasil, 2,1 milhões de crianças e adolescentes de zero a 19 anos vivem sem acesso adequado à água potável por Reprodução/Shutterstock
1 de 5
Em todo o Brasil, o volume total de água não faturada em 2023,foi de aproximadamente 5,8 bilhões de m³, equivalente ao desperdício diário de 6.346 piscinas olímpicas de água tratada por Shutterstock

Caixa d'água

Para evitar ficar sem água durante interrupções emergenciais nos sistemas de abastecimento, é fundamental que os imóveis tenham caixa d’água com capacidade de garantir o consumo dos moradores. Em imóveis com mais de um pavimento, onde o retorno demora mais porque é preciso maior pressão de água, é essencial ter reservatório inferior com bomba para abastecer os andares superiores, conforme orientação da Agersa — Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia.

