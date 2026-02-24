LUTO

Morre o desembargador Carlos Alberto Dultra Cintra, ex-presidente do TJ-BA

Causa da morte não foi revelada

Millena Marques

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 08:57

Carlos Alberto Dultra Cintra Crédito: Divulgação

Morreu na manhã desta terça-feira (24), aos 82 anos, o desembargador aposentado Carlos Alberto Dultra Cintra, ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) e do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA). Não há informações sobre a causa da morte.

O desembargador nasceu em Ipirá, centro norte da Bahia, e diplomou-se pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba) em 1967. Em concurso público, habilitou-se para ingresso no Ministério Público do Estado da Bahia , tendo tomado posse em abril de 1969, sendo nomeado Promotor de Justiça na Comarca de Ubatã.

Carlos Alberto Dultra Cintra 1 de 5

Foi promovido para a Comarca de Catu em 1974 e, em seguida, promovido para a Comarca da Capital, em 1978, ambas as promoções por merecimento. Promovido, também, por merecimento, ao cargo de Procurador de Justiça, assumindo a nova função em 1985. Dois anos depois, passou a compor o Conselho Superior do Ministério Público do Estado da Bahia.

Em junho de 1991, foi nomeado Procurador Geral de Justiça, após a primeira eleição direta para o cargo, reelegendo-se em 1993. No ano seguinte, deixou o cargo para assumir o de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em vaga da classe do Ministério Público. Integrou o Conselho Superior da Magistratura nos anos de 1994 e 1995. Compõe a Primeira Câmara Cível, desde a assunção ao cargo, exercendo a Presidência em duas oportunidades. Em Dezembro de 2001, foi eleito Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para o biênio 2002/2004.