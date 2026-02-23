Coca-Cola lança nova versão 'triplo zero' e promete fórmula mais 'limpa'; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 16:49
A The Coca-Cola Company lançou no início de 2026 a Coca-Cola Triple Z no mercado europeu. A nova versão chega com a proposta de manter o sabor característico da marca, mas sem açúcar, sem cafeína e sem calorias.
A bebida começa a ser comercializada em países selecionados da Europa e pode ter a distribuição ampliada para outros mercados, dependendo da aceitação do público. O lançamento reforça a estratégia da companhia de diversificar o portfólio e atender consumidores que buscam opções com menos ingredientes associados aos refrigerantes tradicionais.
Coca-Cola
Foco em formulação mais leve
A Coca-Cola Triple Z se posiciona como uma alternativa dentro da categoria de refrigerantes sem adição de açúcar e cafeína. A empresa já conta com versões Zero e outras extensões de linha, e a novidade amplia a atuação no segmento de bebidas com redução ou eliminação de componentes calóricos.
A movimentação acompanha mudanças no comportamento de consumo e maior atenção às informações nutricionais, tendência observada em diferentes mercados.
Design e estratégia no ponto de venda
A embalagem aposta em identidade visual minimalista para destacar o produto nas prateleiras. A proposta é facilitar o reconhecimento da nova versão e diferenciá-la das demais opções da marca.
Embora ainda não haja confirmação sobre a chegada ao Brasil, a expansão não está descartada. Caso desembarque no país, a Coca-Cola Triple Z deve disputar espaço em um mercado já consolidado de refrigerantes sem açúcar.