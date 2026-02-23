TV GLOBO

Avenida Brasil é confirmada como próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo; veja data de estreia

Sucesso de João Emanuel Carneiro retorna à TV Globo 14 anos após exibição original

Fernanda Varela

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 15:17

Avenida Brasil Crédito: Reprodução/TV Globo

O fenômeno está de volta! A TV Globo anunciou nesta segunda-feira (23) que a novela Avenida Brasil será a próxima atração do Vale a Pena Ver de Novo. A reprise começa no dia 30 de março, 14 anos após a exibição original.

Escrita por João Emanuel Carneiro, a trama é considerada um dos maiores fenômenos da dramaturgia nacional. Exibida originalmente em 2012, a novela marcou o público com personagens icônicos e reviravoltas que movimentaram o país.

Entre os destaques do elenco estão Adriana Esteves, no papel da vilã Carminha, Débora Falabella, como Nina, além de Murilo Benício, que viveu Tufão, e Cauã Reymond, intérprete de Jorginho.

Ambientada no fictício bairro do Divino, no subúrbio do Rio de Janeiro, a história começa com Rita, que vê a vida mudar após a morte do pai, Genésio, vivido por Tony Ramos. A madrasta Carminha, ao lado do amante Max, arma um plano para roubar o marido e abandona a enteada em um lixão.

Anos depois, adotada por uma família argentina, Rita retorna ao Brasil com nova identidade, Nina, e decide se infiltrar na casa da madrasta para se vingar. Ao longo da trama, a personagem enfrenta conflitos internos ao reencontrar Jorginho, seu amor de infância.

Indicado ao Emmy Internacional de Melhor Novela em 2013, o folhetim foi vendido para mais de 140 países e se tornou a produção mais exportada da história da emissora. Bordões como “É tudo culpa da Rita!” e “Me chama de senhora!” entraram para a cultura popular.