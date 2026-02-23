Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Avenida Brasil é confirmada como próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo; veja data de estreia

Sucesso de João Emanuel Carneiro retorna à TV Globo 14 anos após exibição original

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 15:17

Avenida Brasil
Avenida Brasil Crédito: Reprodução/TV Globo

O fenômeno está de volta! A TV Globo anunciou nesta segunda-feira (23) que a novela Avenida Brasil será a próxima atração do Vale a Pena Ver de Novo. A reprise começa no dia 30 de março, 14 anos após a exibição original.

Avenida Brasil

Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
1 de 9
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo

Escrita por João Emanuel Carneiro, a trama é considerada um dos maiores fenômenos da dramaturgia nacional. Exibida originalmente em 2012, a novela marcou o público com personagens icônicos e reviravoltas que movimentaram o país.

Entre os destaques do elenco estão Adriana Esteves, no papel da vilã Carminha, Débora Falabella, como Nina, além de Murilo Benício, que viveu Tufão, e Cauã Reymond, intérprete de Jorginho.

Leia mais

Imagem - Celso Portiolli faz pergunta e alfineta Bolsonaro no Passa ou Repassa

Celso Portiolli faz pergunta e alfineta Bolsonaro no Passa ou Repassa

Imagem - Mistério revelado: entenda a imagem de 'pescoço peludo' que viralizou e intrigou a web

Mistério revelado: entenda a imagem de 'pescoço peludo' que viralizou e intrigou a web

Imagem - Grávida de ex-jogador do Corinthians detona atleta e atual namorada, que é ex-BBB: 'É igual a ele'

Grávida de ex-jogador do Corinthians detona atleta e atual namorada, que é ex-BBB: 'É igual a ele'

Ambientada no fictício bairro do Divino, no subúrbio do Rio de Janeiro, a história começa com Rita, que vê a vida mudar após a morte do pai, Genésio, vivido por Tony Ramos. A madrasta Carminha, ao lado do amante Max, arma um plano para roubar o marido e abandona a enteada em um lixão.

Anos depois, adotada por uma família argentina, Rita retorna ao Brasil com nova identidade, Nina, e decide se infiltrar na casa da madrasta para se vingar. Ao longo da trama, a personagem enfrenta conflitos internos ao reencontrar Jorginho, seu amor de infância.

Leia mais

Imagem - Com Carminha de volta, Globo dá sinal verde para Avenida Brasil 2 em 2027

Com Carminha de volta, Globo dá sinal verde para Avenida Brasil 2 em 2027

Imagem - Nina, Suelen, Nilo e mais: saiba quais personagens ficaram de fora de ‘Avenida Brasil 2’

Nina, Suelen, Nilo e mais: saiba quais personagens ficaram de fora de ‘Avenida Brasil 2’

Imagem - Avenida Brasil 2 terá Carminha abandonando de vez o lixão e usando a filha para retornar à antiga vida; saiba os detalhes

Avenida Brasil 2 terá Carminha abandonando de vez o lixão e usando a filha para retornar à antiga vida; saiba os detalhes

Indicado ao Emmy Internacional de Melhor Novela em 2013, o folhetim foi vendido para mais de 140 países e se tornou a produção mais exportada da história da emissora. Bordões como “É tudo culpa da Rita!” e “Me chama de senhora!” entraram para a cultura popular.

Com a reprise, a Globo aposta novamente na força de uma história que conquistou milhões de espectadores e permanece como uma das novelas mais lembradas da televisão brasileira.

Mais recentes

Imagem - Perdeu 'Êta Mundo Melhor'? Relembre a chantagem de Zulma para casar com Candinho (16 a 21 de fevereiro)

Perdeu 'Êta Mundo Melhor'? Relembre a chantagem de Zulma para casar com Candinho (16 a 21 de fevereiro)
Imagem - Ex-diretor de Marília Mendonça chama velório de “camarote do terror” e relembra bastidores

Ex-diretor de Marília Mendonça chama velório de “camarote do terror” e relembra bastidores
Imagem - Amanda Meirelles surge irreconhecível após procedimentos estéticos: 'Tentaram me cancelar por eu estar bonita'

Amanda Meirelles surge irreconhecível após procedimentos estéticos: 'Tentaram me cancelar por eu estar bonita'

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26
01

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26

Imagem - Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante
02

Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante

Imagem - Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs
03

Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs

Imagem - Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo
04

Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo