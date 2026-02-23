CINEMA

'Dirty Dancing 2': Tudo o que já sabemos sobre a continuação do clássico dos anos 80

Novo filme marca o retorno ao icônico resort Kellerman’s

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 17:06

Cena memorável de dança esteve presente em 'Dirty Dancing - Ritmo Quente' Crédito: Divulgação

Prepare o coração: Dirty Dancing vai ganhar uma sequência oficial. A Lionsgate anunciou que o novo longa já está em produção e trará de volta Frances “Baby” Houseman, novamente interpretada por Jennifer Grey.

O lançamento marca um novo capítulo para um dos romances mais queridos do cinema. Ambientado anos após os acontecimentos do filme original, o projeto promete revisitar o universo do resort Kellerman’s e mostrar como está a vida de Baby depois da inesquecível história de amor que conquistou gerações.

A produção ficará nas mãos de Nina Jacobson e Brad Simpson, nomes por trás de sucessos como The Hunger Games e Crazy Rich Asians. O roteiro será assinado por Kim Rosenstock, roteirista indicada ao Emmy e ao Globo de Ouro, vencedora do Prêmio Humanitas em 2025.

O projeto já havia sido anunciado em 2020, mas enfrentou atrasos por causa da pandemia de Covid-19 e das paralisações em Hollywood. Agora, com a equipe definida, a produção finalmente sai do papel.

Os filmes mais reprisados da Sessão da Tarde 1 de 20

Jennifer Grey celebrou o retorno da personagem que marcou sua carreira. Segundo a atriz, Baby ocupa um lugar especial em sua trajetória e no coração dos fãs. Ela revelou que sempre se perguntou como seria a vida da personagem anos depois e que aguardava o momento certo, com a equipe certa, para dar continuidade à história.

O novo filme não contará com Patrick Swayze, que viveu Johnny Castle na versão original e morreu em 2009, vítima de câncer no pâncreas. Ainda assim, a expectativa é que a sequência dialogue com o legado do clássico e emocione uma nova geração.