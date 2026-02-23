Rush no Brasil: Confira locais, datas e como comprar ingressos para a turnê

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 12:26
Os fãs brasileiros já podem comemorar: o Rush está de volta ao país depois de 17 anos. A banda anunciou novas datas da turnê Fifty Something, incluindo cinco apresentações no Brasil em 2027. A última passagem do grupo por aqui aconteceu em 2010, durante a turnê Time Machine.
A etapa sul-americana começa em janeiro de 2027 e traz shows em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, entre os dias 22 de janeiro e 4 de fevereiro.
No Brasil, a turnê é realizada pela 30e e apresentada pelo Itaú. Clientes do banco terão pré-venda exclusiva a partir de 25 de fevereiro, às 10h, com 15% de desconto para pagamentos feitos com cartão de crédito Itaú. A venda geral começa no dia 27 de fevereiro, às 11h, pelo site da Eventim e nas bilheterias oficiais.
A turnê marca o retorno de Geddy Lee e Alex Lifeson aos palcos, acompanhados pela baterista alemã Anika Nilles e pelo tecladista Loren Gold. Além de celebrar o legado do grupo, os shows também prestam homenagem ao baterista e letrista Neil Peart, que morreu em 2020.
O formato das apresentações será “an evening with”, com dois sets por noite e repertórios variados. A promessa é de uma seleção construída a partir de mais de 40 músicas, incluindo clássicos e faixas queridas pelos fãs.
Clientes Itaú podem parcelar em até 3x sem juros e comprar até quatro ingressos por CPF durante a pré-venda (sujeito à disponibilidade).
Além da turnê, o Rush também vem celebrando sua trajetória com relançamentos e boxsets comemorativos, reforçando a importância do grupo na história do rock progressivo.