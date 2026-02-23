Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rush no Brasil: Confira locais, datas e como comprar ingressos para a turnê

Banda canadense passa por cinco capitais brasileiras entre janeiro e fevereiro de 2027

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 12:26

Banda canadense, Rush
Banda canadense, Rush Crédito: Divulgação

Os fãs brasileiros já podem comemorar: o Rush está de volta ao país depois de 17 anos. A banda anunciou novas datas da turnê Fifty Something, incluindo cinco apresentações no Brasil em 2027. A última passagem do grupo por aqui aconteceu em 2010, durante a turnê Time Machine.

A etapa sul-americana começa em janeiro de 2027 e traz shows em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, entre os dias 22 de janeiro e 4 de fevereiro.

Leia mais

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (23) podem mudar o seu mês

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (23) podem mudar o seu mês

Imagem - Enquete BBB 26: Chaiany, Maxiane ou Milena quem deve ser eliminado no Paredão?

Enquete BBB 26: Chaiany, Maxiane ou Milena quem deve ser eliminado no Paredão?

Imagem - Ex-BBB Bil Araújo anuncia que será pai pela primeira vez: 'Maior milagre'

Ex-BBB Bil Araújo anuncia que será pai pela primeira vez: 'Maior milagre'

No Brasil, a turnê é realizada pela 30e e apresentada pelo Itaú. Clientes do banco terão pré-venda exclusiva a partir de 25 de fevereiro, às 10h, com 15% de desconto para pagamentos feitos com cartão de crédito Itaú. A venda geral começa no dia 27 de fevereiro, às 11h, pelo site da Eventim e nas bilheterias oficiais.

A turnê marca o retorno de Geddy Lee e Alex Lifeson aos palcos, acompanhados pela baterista alemã Anika Nilles e pelo tecladista Loren Gold. Além de celebrar o legado do grupo, os shows também prestam homenagem ao baterista e letrista Neil Peart, que morreu em 2020.

O formato das apresentações será “an evening with”, com dois sets por noite e repertórios variados. A promessa é de uma seleção construída a partir de mais de 40 músicas, incluindo clássicos e faixas queridas pelos fãs.

Rush anuncia série de shows no Brasil em 2027

Banda canadense, Rush por Divulgação/Richard Sibbald
Banda canadense, Rush por Divulgação
Rush anuncia série de shows no Brasil em 2027 por Divulgação
Banda canadense, Rush por Divulgação
Banda canadense, Rush por Reprodução/Myspace oficial
1 de 5
Banda canadense, Rush por Divulgação/Richard Sibbald

Datas no Brasil

  • 22 de janeiro de 2027 - Curitiba - Arena da Baixada
  • 24 de janeiro de 2027 - São Paulo - Allianz Parque
  • 30 de janeiro de 2027 - Rio de Janeiro - Estádio Nilton Santos (Engenhão)
  • 1º de fevereiro de 2027 - Belo Horizonte - Estádio Mineirão
  • 4 de fevereiro de 2027 - Brasília - Arena BRB Mané Garrincha

Valores dos ingressos

  • Os preços variam de acordo com o setor e a cidade. Em geral:

  • Cadeira Superior: a partir de R$ 222,50 (meia) | R$ 445 (inteira)
  • Pista: a partir de R$ 272,50 (meia) | R$ 545 (inteira)
  • Pista Premium: a partir de R$ 572,50 (meia) | R$ 1.145 (inteira)
  • Pacotes VIP e experiências especiais podem ultrapassar R$ 14 mil

Clientes Itaú podem parcelar em até 3x sem juros e comprar até quatro ingressos por CPF durante a pré-venda (sujeito à disponibilidade).

Além da turnê, o Rush também vem celebrando sua trajetória com relançamentos e boxsets comemorativos, reforçando a importância do grupo na história do rock progressivo.

Leia mais

Imagem - Qual o estado de saúde de Herson Capri? Ator sofre infarto e precisa adiar peça

Qual o estado de saúde de Herson Capri? Ator sofre infarto e precisa adiar peça

Imagem - Jordana revela ter gasto R$ 40 mil em cirurgias plásticas antes do BBB 26; veja antes e depois

Jordana revela ter gasto R$ 40 mil em cirurgias plásticas antes do BBB 26; veja antes e depois

Imagem - João Gomes interrompe show para homenagear pesquisadora Tatiana Sampaio: 'Maior celebridade'

João Gomes interrompe show para homenagear pesquisadora Tatiana Sampaio: 'Maior celebridade'

Tags:

Shows Turnê Banda Rush

Mais recentes

Imagem - Perdeu 'Êta Mundo Melhor'? Relembre a chantagem de Zulma para casar com Candinho (16 a 21 de fevereiro)

Perdeu 'Êta Mundo Melhor'? Relembre a chantagem de Zulma para casar com Candinho (16 a 21 de fevereiro)
Imagem - Ex-diretor de Marília Mendonça chama velório de “camarote do terror” e relembra bastidores

Ex-diretor de Marília Mendonça chama velório de “camarote do terror” e relembra bastidores
Imagem - Amanda Meirelles surge irreconhecível após procedimentos estéticos: 'Tentaram me cancelar por eu estar bonita'

Amanda Meirelles surge irreconhecível após procedimentos estéticos: 'Tentaram me cancelar por eu estar bonita'

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26
01

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26

Imagem - Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante
02

Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante

Imagem - Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs
03

Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs

Imagem - Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo
04

Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo