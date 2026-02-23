MÚSICA

Rush no Brasil: Confira locais, datas e como comprar ingressos para a turnê

Banda canadense passa por cinco capitais brasileiras entre janeiro e fevereiro de 2027

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 12:26

Banda canadense, Rush Crédito: Divulgação

Os fãs brasileiros já podem comemorar: o Rush está de volta ao país depois de 17 anos. A banda anunciou novas datas da turnê Fifty Something, incluindo cinco apresentações no Brasil em 2027. A última passagem do grupo por aqui aconteceu em 2010, durante a turnê Time Machine.

A etapa sul-americana começa em janeiro de 2027 e traz shows em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, entre os dias 22 de janeiro e 4 de fevereiro.

No Brasil, a turnê é realizada pela 30e e apresentada pelo Itaú. Clientes do banco terão pré-venda exclusiva a partir de 25 de fevereiro, às 10h, com 15% de desconto para pagamentos feitos com cartão de crédito Itaú. A venda geral começa no dia 27 de fevereiro, às 11h, pelo site da Eventim e nas bilheterias oficiais.

A turnê marca o retorno de Geddy Lee e Alex Lifeson aos palcos, acompanhados pela baterista alemã Anika Nilles e pelo tecladista Loren Gold. Além de celebrar o legado do grupo, os shows também prestam homenagem ao baterista e letrista Neil Peart, que morreu em 2020.

O formato das apresentações será “an evening with”, com dois sets por noite e repertórios variados. A promessa é de uma seleção construída a partir de mais de 40 músicas, incluindo clássicos e faixas queridas pelos fãs.

Datas no Brasil

22 de janeiro de 2027 - Curitiba - Arena da Baixada

24 de janeiro de 2027 - São Paulo - Allianz Parque

30 de janeiro de 2027 - Rio de Janeiro - Estádio Nilton Santos (Engenhão)

1º de fevereiro de 2027 - Belo Horizonte - Estádio Mineirão

4 de fevereiro de 2027 - Brasília - Arena BRB Mané Garrincha

Valores dos ingressos

Os preços variam de acordo com o setor e a cidade. Em geral:

Cadeira Superior: a partir de R$ 222,50 (meia) | R$ 445 (inteira)

Pista: a partir de R$ 272,50 (meia) | R$ 545 (inteira)

Pista Premium: a partir de R$ 572,50 (meia) | R$ 1.145 (inteira)

Pacotes VIP e experiências especiais podem ultrapassar R$ 14 mil

Clientes Itaú podem parcelar em até 3x sem juros e comprar até quatro ingressos por CPF durante a pré-venda (sujeito à disponibilidade).