Jordana revela ter gasto R$ 40 mil em cirurgias plásticas antes do BBB 26; veja antes e depois

Advogada e modelo do grupo Pipoca já falou abertamente sobre seus procedimentos estéticos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 20:03

Jordana do BBB 26 Crédito: Divulgação 

Nas redes sociais, o “antes e depois” de Jordana Morais virou tema de debate entre internautas, que resgataram fotos antigas da sister do Big Brother Brasil 26 publicadas entre 2016 e 2018.

A própria participante do grupo Pipoca nunca escondeu as transformações. Antes de entrar no reality, contou que já investiu mais de R$ 40 mil em procedimentos estéticos. Entre as intervenções estão rinoplastia, lipoaspiração, implante de silicone, aplicação de botox e harmonização facial.

Nas imagens que circulam na web, seguidores apontam diferenças marcantes em comparação com a aparência atual da modelo dentro da casa mais vigiada do país. Jordana, no entanto, sempre tratou o assunto com naturalidade e se define como vaidosa, afirmando que gosta de estar sempre bem arrumada.

Antes e depois de Jordana do BBB 26

Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Jordana do BBB 26 quando criança por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Jordana, do "BBB 26", com os pais na infância por Reprodução/Redes Sociais
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
1 de 12
Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais

Aos 29 anos, ela é formada em Direito, mas também atua como modelo e influenciadora digital. Nascida em Paraíso do Tocantins, mudou-se ainda bebê para Goiânia e, mais tarde, para Brasília. Já trabalhou como bartender e professora de inglês antes de apostar de vez na carreira diante das câmeras.

De personalidade forte, intensa e competitiva, Jordana diz que entrar no BBB era um sonho antigo da mãe. 

