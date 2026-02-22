REALITY

Jordana revela ter gasto R$ 40 mil em cirurgias plásticas antes do BBB 26; veja antes e depois

Advogada e modelo do grupo Pipoca já falou abertamente sobre seus procedimentos estéticos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 20:03

Jordana do BBB 26 Crédito: Divulgação

Nas redes sociais, o “antes e depois” de Jordana Morais virou tema de debate entre internautas, que resgataram fotos antigas da sister do Big Brother Brasil 26 publicadas entre 2016 e 2018.

A própria participante do grupo Pipoca nunca escondeu as transformações. Antes de entrar no reality, contou que já investiu mais de R$ 40 mil em procedimentos estéticos. Entre as intervenções estão rinoplastia, lipoaspiração, implante de silicone, aplicação de botox e harmonização facial.

Nas imagens que circulam na web, seguidores apontam diferenças marcantes em comparação com a aparência atual da modelo dentro da casa mais vigiada do país. Jordana, no entanto, sempre tratou o assunto com naturalidade e se define como vaidosa, afirmando que gosta de estar sempre bem arrumada.

Aos 29 anos, ela é formada em Direito, mas também atua como modelo e influenciadora digital. Nascida em Paraíso do Tocantins, mudou-se ainda bebê para Goiânia e, mais tarde, para Brasília. Já trabalhou como bartender e professora de inglês antes de apostar de vez na carreira diante das câmeras.