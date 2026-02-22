Acesse sua conta
Hoje (22 de fevereiro) marca o fim da espera: 5 signos recebem clareza e começam a semana com o pé direito

A Lua em Touro atinge seu ponto máximo de estabilidade nesta noite, trazendo respostas e alívio emocional

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 21:07

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Sabe aquela sensação de "domingo à noite" que costuma dar um aperto no peito? Pois hoje o clima é outro. Em vez de ansiedade, o céu está derramando uma energia de aterramento. A Lua em Touro, em perfeita harmonia com o Sol em Peixes, está ajudando você a separar o que é sonho do que é realidade palpável. É como se o universo desse um tempo para você organizar as ideias e perceber que, sim, as coisas estão finalmente se encaixando.

Para os nativos de Touro, Virgem e Capricórnio, o foco está na colheita. Se você plantou esforços nos últimos dias, a noite de hoje traz aquela clareza mental sobre como aumentar seu patrimônio ou organizar a agenda para que o lucro apareça. Não é hora de correria, mas de "descanso produtivo". Sabe aquela lista de tarefas ou aquele orçamento que você estava adiando? Fazer isso hoje, com calma, vai te dar uma vantagem enorme amanhã.

Para Áries e Leão, o recado é sobre valorização. O céu pede que você olhe para os seus talentos e pare de duvidar da sua capacidade de construir algo sólido. A segurança que você busca lá fora começa na organização que você faz aqui dentro, no seu cantinho. Aproveite as próximas horas para deixar tudo arrumado, desde a sua mesa de trabalho até o seu coração. O "realismo mágico" de hoje transforma planos abstratos em metas reais.

Aproveite este finalzinho de domingo para curtir um prazer sensorial: um chá quentinho, uma música suave ou o toque de um lençol limpo. A Lua em Touro nos ensina que a felicidade mora no que é constante e simples. Durma com a certeza de que a base para o seu sucesso na próxima semana já foi lançada. Quando a gente cuida da estrutura, o resto flui com muito mais facilidade.

