TAROT CIGANO

Carta domina o Baralho Cigano deste domingo (22 de fevereiro): dia terá momentos positivos, encontros agradáveis e sensação de alívio

Leitura indica que alegria e leveza marcam o dia

Fernanda Varela

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 00:45

Carta O Sol Crédito: Reprodução

A carta O Sol rege o Baralho Cigano neste domingo (22 de fevereiro) e traz uma energia de clareza, alegria e bem-estar. O dia tende a ser mais leve, favorecendo encontros, boas notícias e situações que trazem satisfação emocional. Após períodos de tensão ou incerteza, há espaço para respirar e aproveitar o presente.

No campo emocional, a carta aponta para harmonia e conexão. Relações tendem a fluir com mais naturalidade, e o clima favorece reconciliações e momentos de carinho. É um dia positivo para fortalecer vínculos e deixar de lado mágoas recentes.

Na vida prática, O Sol indica progresso e reconhecimento. Pequenas conquistas podem surgir, trazendo motivação para a semana que se inicia. A energia favorece iniciativas simples que geram resultados positivos.

No aspecto espiritual, a carta representa luz e proteção. Há uma sensação de amparo e confiança, como se as coisas estivessem se encaixando naturalmente. A intuição também se torna mais clara, ajudando a enxergar situações com mais verdade.