Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carta domina o Baralho Cigano deste domingo (22 de fevereiro): dia terá momentos positivos, encontros agradáveis e sensação de alívio

Leitura indica que alegria e leveza marcam o dia

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 00:45

Carta O Sol
Carta O Sol Crédito: Reprodução

A carta O Sol rege o Baralho Cigano neste domingo (22 de fevereiro) e traz uma energia de clareza, alegria e bem-estar. O dia tende a ser mais leve, favorecendo encontros, boas notícias e situações que trazem satisfação emocional. Após períodos de tensão ou incerteza, há espaço para respirar e aproveitar o presente.

Leia mais

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (22 de fevereiro) anuncia reconciliações, leveza nas relações e retomada da paz interior

Anjo da Guarda deste domingo (22 de fevereiro) anuncia reconciliações, leveza nas relações e retomada da paz interior

Imagem - Mágoa, acusações e 'exposed': a confusão envolvendo mestre Ciça, filhas e enteada após título da Viradouro

Mágoa, acusações e 'exposed': a confusão envolvendo mestre Ciça, filhas e enteada após título da Viradouro

Imagem - Idosa de 86 anos bate recorde ao completar quase 6 minutos de prancha abdominal

Idosa de 86 anos bate recorde ao completar quase 6 minutos de prancha abdominal

No campo emocional, a carta aponta para harmonia e conexão. Relações tendem a fluir com mais naturalidade, e o clima favorece reconciliações e momentos de carinho. É um dia positivo para fortalecer vínculos e deixar de lado mágoas recentes.

Na vida prática, O Sol indica progresso e reconhecimento. Pequenas conquistas podem surgir, trazendo motivação para a semana que se inicia. A energia favorece iniciativas simples que geram resultados positivos.

Tarot Cigano

Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano: carta O Cavaleiro por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
1 de 23
Baralho Cigano por Shutterstock

No aspecto espiritual, a carta representa luz e proteção. Há uma sensação de amparo e confiança, como se as coisas estivessem se encaixando naturalmente. A intuição também se torna mais clara, ajudando a enxergar situações com mais verdade.

O domingo favorece leveza e presença. Aproveitar o momento sem antecipar preocupações será essencial para absorver o melhor da energia do dia.

Mais recentes

Imagem - O resto de fevereiro muda tudo para 3 signos e marca um ponto de virada importante

O resto de fevereiro muda tudo para 3 signos e marca um ponto de virada importante
Imagem - A semana muda o jogo financeiro de 3 signos e o dinheiro começa a destravar de vez

A semana muda o jogo financeiro de 3 signos e o dinheiro começa a destravar de vez
Imagem - Sabrina Sato se atrasa e perde desfile de escola de samba: 'Não acredito que não cheguei'

Sabrina Sato se atrasa e perde desfile de escola de samba: 'Não acredito que não cheguei'

MAIS LIDAS

Imagem - Abertura de caminhos! Tudo começa a dar certo para 3 signos neste domingo (22 de fevereiro)
01

Abertura de caminhos! Tudo começa a dar certo para 3 signos neste domingo (22 de fevereiro)

Imagem - Curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial está com inscrições abertas até dia 25
02

Curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial está com inscrições abertas até dia 25

Imagem - Com equipe reserva, Bahia vence Atlético de Alagoinhas e bate recorde de pontos
03

Com equipe reserva, Bahia vence Atlético de Alagoinhas e bate recorde de pontos

Imagem - Como a Tupperware faliu por fabricar produtos que duravam tempo demais
04

Como a Tupperware faliu por fabricar produtos que duravam tempo demais