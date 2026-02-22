Anjo da Guarda deste domingo (22 de fevereiro) anuncia reconciliações, leveza nas relações e retomada da paz interior

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 00:30
Neste domingo (22 de fevereiro), o Anjo da Guarda atua com uma energia mais acolhedora, voltada para equilíbrio emocional, descanso mental e reconexão com o que traz paz. Após dias de maior tensão e decisões importantes, o momento agora favorece alívio, entendimento e reorganização interna.
A espiritualidade indica um dia propício para desacelerar, refletir e cuidar das relações. Conversas mais leves, reconciliações e ajustes emocionais tendem a acontecer com mais naturalidade. O foco não está em resolver tudo, mas em recuperar a tranquilidade e fortalecer vínculos que realmente importam.
Touro
O Anjo da Guarda traz uma energia de conforto emocional. Situações que estavam pesando começam a se suavizar, e você tende a encontrar mais estabilidade ao longo do dia. É um bom momento para se reconectar com pessoas que te fazem bem e evitar ambientes que drenam sua energia.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Câncer
O dia favorece acolhimento e reconciliação. O Anjo da Guarda indica abertura para resolver mal-entendidos e fortalecer laços importantes. A sensibilidade pode ser usada de forma positiva, aproximando você de quem realmente importa.
As cores de cada signo | Câncer: prata
Libra
A energia do dia pede equilíbrio nas relações. O Anjo da Guarda orienta a evitar conflitos e buscar harmonia, mesmo que isso exija ceder em pequenos pontos. O momento favorece acordos e conversas mais tranquilas.
As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo
Capricórnio
O recado espiritual é desacelerar. A cobrança dos últimos dias pode dar lugar a um momento de pausa e reorganização interna. O Anjo da Guarda reforça a importância de descansar e recuperar as energias antes de retomar o ritmo.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Mensagem do dia
Nem todo avanço acontece em movimento. Às vezes, parar, respirar e se reorganizar é o que permite seguir com mais força e clareza.