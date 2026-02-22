Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Guarda deste domingo (22 de fevereiro) anuncia reconciliações, leveza nas relações e retomada da paz interior

Dia traz alívio emocional e renovação para 4 signos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 00:30

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

Neste domingo (22 de fevereiro), o Anjo da Guarda atua com uma energia mais acolhedora, voltada para equilíbrio emocional, descanso mental e reconexão com o que traz paz. Após dias de maior tensão e decisões importantes, o momento agora favorece alívio, entendimento e reorganização interna.

Leia mais

Imagem - Carta domina o Baralho Cigano deste domingo (22 de fevereiro): dia terá momentos positivos, encontros agradáveis e sensação de alívio

Carta domina o Baralho Cigano deste domingo (22 de fevereiro): dia terá momentos positivos, encontros agradáveis e sensação de alívio

A espiritualidade indica um dia propício para desacelerar, refletir e cuidar das relações. Conversas mais leves, reconciliações e ajustes emocionais tendem a acontecer com mais naturalidade. O foco não está em resolver tudo, mas em recuperar a tranquilidade e fortalecer vínculos que realmente importam.

Touro

O Anjo da Guarda traz uma energia de conforto emocional. Situações que estavam pesando começam a se suavizar, e você tende a encontrar mais estabilidade ao longo do dia. É um bom momento para se reconectar com pessoas que te fazem bem e evitar ambientes que drenam sua energia.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Câncer

O dia favorece acolhimento e reconciliação. O Anjo da Guarda indica abertura para resolver mal-entendidos e fortalecer laços importantes. A sensibilidade pode ser usada de forma positiva, aproximando você de quem realmente importa.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
1 de 5
Câncer: prata por Reprodução

Libra

A energia do dia pede equilíbrio nas relações. O Anjo da Guarda orienta a evitar conflitos e buscar harmonia, mesmo que isso exija ceder em pequenos pontos. O momento favorece acordos e conversas mais tranquilas.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
1 de 5
Libra: quartzo rosa por Reprodução

Capricórnio

O recado espiritual é desacelerar. A cobrança dos últimos dias pode dar lugar a um momento de pausa e reorganização interna. O Anjo da Guarda reforça a importância de descansar e recuperar as energias antes de retomar o ritmo.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Mensagem do dia

Nem todo avanço acontece em movimento. Às vezes, parar, respirar e se reorganizar é o que permite seguir com mais força e clareza.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - O resto de fevereiro muda tudo para 3 signos e marca um ponto de virada importante

O resto de fevereiro muda tudo para 3 signos e marca um ponto de virada importante
Imagem - A semana muda o jogo financeiro de 3 signos e o dinheiro começa a destravar de vez

A semana muda o jogo financeiro de 3 signos e o dinheiro começa a destravar de vez
Imagem - Sabrina Sato se atrasa e perde desfile de escola de samba: 'Não acredito que não cheguei'

Sabrina Sato se atrasa e perde desfile de escola de samba: 'Não acredito que não cheguei'

MAIS LIDAS

Imagem - Abertura de caminhos! Tudo começa a dar certo para 3 signos neste domingo (22 de fevereiro)
01

Abertura de caminhos! Tudo começa a dar certo para 3 signos neste domingo (22 de fevereiro)

Imagem - Curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial está com inscrições abertas até dia 25
02

Curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial está com inscrições abertas até dia 25

Imagem - Com equipe reserva, Bahia vence Atlético de Alagoinhas e bate recorde de pontos
03

Com equipe reserva, Bahia vence Atlético de Alagoinhas e bate recorde de pontos

Imagem - Como a Tupperware faliu por fabricar produtos que duravam tempo demais
04

Como a Tupperware faliu por fabricar produtos que duravam tempo demais