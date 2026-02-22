SIGNOS

Anjo da Guarda deste domingo (22 de fevereiro) anuncia reconciliações, leveza nas relações e retomada da paz interior

Dia traz alívio emocional e renovação para 4 signos

Fernanda Varela

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 00:30

Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

Neste domingo (22 de fevereiro), o Anjo da Guarda atua com uma energia mais acolhedora, voltada para equilíbrio emocional, descanso mental e reconexão com o que traz paz. Após dias de maior tensão e decisões importantes, o momento agora favorece alívio, entendimento e reorganização interna.

A espiritualidade indica um dia propício para desacelerar, refletir e cuidar das relações. Conversas mais leves, reconciliações e ajustes emocionais tendem a acontecer com mais naturalidade. O foco não está em resolver tudo, mas em recuperar a tranquilidade e fortalecer vínculos que realmente importam.

Touro

O Anjo da Guarda traz uma energia de conforto emocional. Situações que estavam pesando começam a se suavizar, e você tende a encontrar mais estabilidade ao longo do dia. É um bom momento para se reconectar com pessoas que te fazem bem e evitar ambientes que drenam sua energia.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda 1 de 5

Câncer

O dia favorece acolhimento e reconciliação. O Anjo da Guarda indica abertura para resolver mal-entendidos e fortalecer laços importantes. A sensibilidade pode ser usada de forma positiva, aproximando você de quem realmente importa.

As cores de cada signo | Câncer: prata 1 de 5

Libra

A energia do dia pede equilíbrio nas relações. O Anjo da Guarda orienta a evitar conflitos e buscar harmonia, mesmo que isso exija ceder em pequenos pontos. O momento favorece acordos e conversas mais tranquilas.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo 1 de 5

Capricórnio

O recado espiritual é desacelerar. A cobrança dos últimos dias pode dar lugar a um momento de pausa e reorganização interna. O Anjo da Guarda reforça a importância de descansar e recuperar as energias antes de retomar o ritmo.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra 1 de 5

Mensagem do dia