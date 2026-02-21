BBB 26: Chaiany vai para o Paredão e rival ganha imunidade em dinâmica do Big Fone

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 22:59
Hoje foi dia de Big Fone e de mais barraco na casa mais vigiada do país. O telefone escolhido pelo público foi o azul, que fica no jardim da casa. Chaiany foi a mais rápida a atender, sendo convocada para o Duelo de Risco - e se deu mal.
Ela seguiu o Dummy e foi para um cenário externo à casa. Lá, a sister teve que escolher uma das três opções apontadas por ela mesmo no Sincerinho (Jordana, Maxiane ou Marciele). Ela pensou um pouco e escolheu a Cunhã, mas em seguida mudou de ideia e pediu para duelar com Jordana.
Chaiany (BBB 26)
No espaço, havia duas caixas. Uma com a palavra Paredão e outra Imunidade. Chaiany pegaria a primeira caixa e teria um minuto para convencer a rival a trocar ou não a caixa com ela. A desempregada escolheu um lado e tirou a caixa Paredão. Ela imediatamente mentiu para Jordana, que não botou fé no que ela disse e optou por permanecer com a própria caixa, ficando imune.
A sister ainda participará do Bate-Volta, no domingo, e pode se livrar da Berlinda. Lembrando que ela pode imunizar uma pessoa e que o líder Jonas colocará alguém direto no Paredão.