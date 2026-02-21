Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26: Chaiany vai para o Paredão e rival ganha imunidade em dinâmica do Big Fone

Sister tentou convencer Jordana a trocar, sem sucesso

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 22:59

Chaiany resistiu ao Quarto Branco e integrou o elenco do BBB 26 Crédito: Divulgação/TV Globo

Hoje foi dia de Big Fone e de mais barraco na casa mais vigiada do país. O telefone escolhido pelo público foi o azul, que fica no jardim da casa. Chaiany foi a mais rápida a atender, sendo convocada para o Duelo de Risco - e se deu mal.

Leia mais

Imagem - Enquete BBB 26: Você quer que Chaiany seja eliminada neste Paredão?

Enquete BBB 26: Você quer que Chaiany seja eliminada neste Paredão?

Imagem - Desfile das Campeãs 2026: veja onde será transmitido, horário e ordem das escolas de samba no desfile

Desfile das Campeãs 2026: veja onde será transmitido, horário e ordem das escolas de samba no desfile

Imagem - Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs

Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs

Ela seguiu o Dummy e foi para um cenário externo à casa. Lá, a sister teve que escolher uma das três opções apontadas por ela mesmo no Sincerinho (Jordana, Maxiane ou Marciele). Ela pensou um pouco e escolheu a Cunhã, mas em seguida mudou de ideia e pediu para duelar com Jordana.

Chaiany (BBB 26)

Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é a primeira pipoca do 'BBB 26' a conseguir 1 milhão de seguidores por Reprodução/Instagram
Equipe de Chaiany, do "BBB 26", celebra 1 milhão de seguidores da confinada por Reprodução/Instagram
Chaiany é pipoca do 'BBB 26' por Reprodução/TV Globo
Chaiany do BBB 26 já trabalhou na lavoura e foi mãe aos 15 anos por Reprodução/Instagram
Chaiany por Globo/ Manoella Mello
Chaiany e Jordana tiveram discussão na Casa de Vidro do Centro-Oeste por Reprodução
Chaiany e Jordana tiveram discussão na Casa de Vidro do Centro-Oeste por Reprodução
Chaiany e Jordana tiveram discussão na Casa de Vidro do Centro-Oeste por Reprodução
Chaiany resistiu ao Quarto Branco e integrou o elenco do BBB 26 por Globo/Fábio Rocha
Chaiany resistiu ao Quarto Branco e integrou o elenco do BBB 26 por Divulgação/TV Globo
Antes do BBB 26, Chaiany era 'caprichete' de casal e fã de Manu Gavassi por Reprodução/Redes Sociais
Antes do BBB 26, Chaiany era 'caprichete' de casal e fã de Manu Gavassi por Reprodução/Redes Sociais
1 de 13
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

No espaço, havia duas caixas. Uma com a palavra Paredão e outra Imunidade. Chaiany pegaria a primeira caixa e teria um minuto para convencer a rival a trocar ou não a caixa com ela. A desempregada escolheu um lado e tirou a caixa Paredão. Ela imediatamente mentiu para Jordana, que não botou fé no que ela disse e optou por permanecer com a própria caixa, ficando imune. 

A sister ainda participará do Bate-Volta, no domingo, e pode se livrar da Berlinda. Lembrando que ela pode imunizar uma pessoa e que o líder Jonas colocará alguém direto no Paredão.

Mais recentes

Imagem - Reviravolta amorosa e dinheiro inesperado agitam o domingo (22 de fevereiro): 3 signos entram em virada decisiva

Reviravolta amorosa e dinheiro inesperado agitam o domingo (22 de fevereiro): 3 signos entram em virada decisiva
Imagem - Desfile das Campeãs 2026: veja onde será transmitido, horário e ordem das escolas de samba no desfile

Desfile das Campeãs 2026: veja onde será transmitido, horário e ordem das escolas de samba no desfile
Imagem - Tudo finalmente começa a se encaixar para esses 5 signos antes do fim de fevereiro de 2026

Tudo finalmente começa a se encaixar para esses 5 signos antes do fim de fevereiro de 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial
01

Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial

Imagem - Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco
02

Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco

Imagem - Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas
03

Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas

Imagem - Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro
04

Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro