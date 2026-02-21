Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Enquete BBB 26: Você quer que Chaiany seja eliminada neste Paredão?

Sister atendeu o Big Fone e se deu mal

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 23:08

Chaiany
Chaiany Crédito: Reprodução

Big Fone voltou a movimentar o BBB 26 na noite deste sábado (21) e terminou com Chaiany direto no Paredão. A nova dinâmica do Duelo de Risco garantiu imunidade à rival e esquentou ainda mais o clima dentro da casa. Agora, a pergunta que divide o público é clara: você quer que Chaiany seja eliminada?

Casa de Chaiany BBB 26

Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina por Reprodução
Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina por Reprodução
Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina por Reprodução
Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina por Reprodução
Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina por Reprodução
Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina por Reprodução
Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina por Reprodução
Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina por Reprodução
Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina por Reprodução
1 de 9
Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina por Reprodução

A sister ainda terá a chance de disputar o Bate-Volta no domingo (22) para tentar escapar. Antes disso, poderá imunizar um participante, enquanto o líder Jonas indicará outro nome direto ao Paredão.

E você, quer que Chaiany seja eliminada do BBB 26? Vote na enquete e acompanhe a cobertura completa do reality.

Leia mais

Imagem - Desfile das Campeãs 2026: veja onde será transmitido, horário e ordem das escolas de samba no desfile

Desfile das Campeãs 2026: veja onde será transmitido, horário e ordem das escolas de samba no desfile

Imagem - BBB 26: Chaiany vai para o Paredão e rival ganha imunidade em dinâmica do Big Fone

BBB 26: Chaiany vai para o Paredão e rival ganha imunidade em dinâmica do Big Fone

Imagem - Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs

Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs

Mais recentes

Imagem - Enquete BBB 26: Marcelo, Samira ou Solange Couto, quem deve ser eliminado no Paredão?

Enquete BBB 26: Marcelo, Samira ou Solange Couto, quem deve ser eliminado no Paredão?
Imagem - Enquete BBB 26: Babu, Sarah ou Sol, quem deve ser eliminado no Paredão?

Enquete BBB 26: Babu, Sarah ou Sol, quem deve ser eliminado no Paredão?
Imagem - Enquete BBB 26: Ana Paula, Brígido ou Leandro, quem deve ser eliminado no Paredão?

Enquete BBB 26: Ana Paula, Brígido ou Leandro, quem deve ser eliminado no Paredão?

MAIS LIDAS

Imagem - Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial
01

Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial

Imagem - Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco
02

Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco

Imagem - Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas
03

Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas

Imagem - Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro
04

Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro