Enquete BBB 26: Você quer que Chaiany seja eliminada neste Paredão?

Fernanda Varela
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 23:08
O Big Fone voltou a movimentar o BBB 26 na noite deste sábado (21) e terminou com Chaiany direto no Paredão. A nova dinâmica do Duelo de Risco garantiu imunidade à rival e esquentou ainda mais o clima dentro da casa. Agora, a pergunta que divide o público é clara: você quer que Chaiany seja eliminada?
Casa de Chaiany BBB 26
A sister ainda terá a chance de disputar o Bate-Volta no domingo (22) para tentar escapar. Antes disso, poderá imunizar um participante, enquanto o líder Jonas indicará outro nome direto ao Paredão.
E você, quer que Chaiany seja eliminada do BBB 26? Vote na enquete e acompanhe a cobertura completa do reality.