Enquete BBB 26: Marcelo, Samira ou Solange Couto, quem deve ser eliminado no Paredão?

Eliminação será nesta terça-feira (17)

Fernanda Varela

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 20:44

Paredão está formado Crédito: Reprodução

O paredão do BBB está formado. Estão na berlinda Marcelo, Samira, Solange Couto.

Na definição da berlinda, Gabriela, anjo da semana, imunizou Chaiany. Na sequência, o líder Jonas Sulzbach indicou Marcelo diretamente ao Paredão. Jordana foi a mais votada da casa, alvo de 10 pessoas. Samira e Babu também receberam 3 e 1 votos, respectivamente.



Dinâmica da semana

A quinta semana começou na quinta-feira (12) com a Prova do Líder de resistência. Os participantes ficaram em plataformas giratórias e enfrentaram rodadas com tarefas e etapas eliminatórias. Jonas, Jordana e Gabriela foram os últimos a permanecer na disputa e participaram de um desempate por pontuação. Após a primeira rodada, Jonas eliminou Gabriela e seguiu para a segunda rodada contra Jordana. Ele levou a melhor e garantiu a liderança pela segunda semana consecutiva.

Na sexta-feira (13), os brothers participaram do Bloco do Paredão, dinâmica com acessórios carnavalescos atrelados a consequências no jogo. Samira escolheu a máscara duas caras e trocou Edilson do VIP por Ana Paula. Leandro, conhecido como Boneco, pegou a cartola espelhada e vetou Alberto Cowboy da votação deste domingo. Babu Santana e Juliano Floss, ao escolherem máscara verde e máscara de madeira, imunizaram Milena.

Já Alberto Cowboy, Breno e Solange Couto precisavam entrar em consenso para indicar alguém ao Paredão, mas não chegaram a um acordo e os três foram automaticamente emparedados na ocasião.

A prova bate-volta contou com Alberto Cowboy, Breno, Jordana, Marcelo, Samira e Solange Couto. Jordana foi a primeira a se salvar da berlinda, seguida por Alberto Cowboy e Breno.

Agora, o público decide quem deixa o BBB 26 nesta semana marcada por estratégias, resistência e reviravoltas em pleno Carnaval.