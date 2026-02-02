Acesse sua conta
Enquete BBB 26: Ana Paula, Brígido ou Leandro, quem deve ser eliminado no Paredão?

Eliminação será nesta terça-feira (3)

  Fernanda Varela

  Fernanda Varela

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 00:01

Paredão está formado
Paredão está formado Crédito: Reprodução

Mais um paredão foi formado na noite deste domingo (1) no BBB 26. A berlinda já começou a ser formada durante a dinâmica do Big Fone da semana. Babu Santana, Marcelo e Juliano Floss, que atenderam às ligações ao longo dos últimos dias, se reuniram no Confessionário na noite de sábado (31) e escolheram, juntos, indicar Jonas.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

A indicação acontece em meio a uma sequência de conflitos dentro da casa, especialmente envolvendo Jonas, Juliano Floss, Babu Santana e Ana Paula. As tensões acumuladas pesaram na escolha final e colocaram o empresário diretamente na disputa pela permanência.

Ainda durante a semana, Sarah venceu a prova do Anjo e optou por proteger Sol Vega, que ficou imune nesta formação. Já a líder Maxiane decidiu indicar Ana Paula, com que já teve embates. Os dois mais votados da casa foram o baiano Leandro, que recebeu 10 votos, e Brígido, com 8. Além deles, apenas Gabi foi votada por uma pessoa, Solange Couto.

Jonas e Leandro foram os únicos que puderam participar da prova bate-volta e, no fim, o modelo levou a melhor.

Enquete BBB 26: Ana Paula, Brígido ou Leandro, quem deve ser eliminado no Paredão? VOTE!

Bbb bbb 26

