Enquete BBB 26: Ana Paula, Brígido ou Leandro, quem deve ser eliminado no Paredão?

Fernanda Varela
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 00:01
Mais um paredão foi formado na noite deste domingo (1) no BBB 26. A berlinda já começou a ser formada durante a dinâmica do Big Fone da semana. Babu Santana, Marcelo e Juliano Floss, que atenderam às ligações ao longo dos últimos dias, se reuniram no Confessionário na noite de sábado (31) e escolheram, juntos, indicar Jonas.
A indicação acontece em meio a uma sequência de conflitos dentro da casa, especialmente envolvendo Jonas, Juliano Floss, Babu Santana e Ana Paula. As tensões acumuladas pesaram na escolha final e colocaram o empresário diretamente na disputa pela permanência.
Ainda durante a semana, Sarah venceu a prova do Anjo e optou por proteger Sol Vega, que ficou imune nesta formação. Já a líder Maxiane decidiu indicar Ana Paula, com que já teve embates. Os dois mais votados da casa foram o baiano Leandro, que recebeu 10 votos, e Brígido, com 8. Além deles, apenas Gabi foi votada por uma pessoa, Solange Couto.
Jonas e Leandro foram os únicos que puderam participar da prova bate-volta e, no fim, o modelo levou a melhor.