Enquete BBB 26: Leandro, Matheus ou Brígido, quem deve ser eliminado no Paredão?

Dinâmica da segunda semana teve Anjo autoimune e berlinda sem Bate e Volta

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 23:46

Leandro, Matheus e Brígido formam o segundo Paredão do BBB 26
Leandro, Matheus e Brígido formam o segundo Paredão do BBB 26 Crédito: Divulgação/TV Globo

O segundo Paredão do Big Brother Brasil 26 foi definido na noite deste domingo (25) e refletiu uma semana de jogo mais estratégico, com decisões coletivas, poderes diretos e a ausência de etapas tradicionais da dinâmica. A formação movimentou a casa e colocou participantes em rota de colisão logo no início da temporada.

Jonas estava imune graças à dinâmica do Anjo, que era autoimune. Na sequência, o líder Babu Santana fez sua indicação direta e colocou Matheus no Paredão, como boa parte do público já esperava.

A votação no confessionário fechou a berlinda. Brígido foi o mais votado da casa, com seis votos. Em seguida, Chaiany apareceu com quatro. Gabriela e Sol Vega somaram três votos cada, enquanto Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena receberam um voto, evidenciando uma divisão maior entre os grupos.

Dinâmica da segunda semana do BBB 26

Conforme antecipado por Tadeu Schmidt, a dinâmica da semana não contou com Prova Bate e Volta. Com isso, as definições feitas ao longo da noite foram mantidas sem chance de reversão. Leandro acabou no Paredão em consequência das caixas misteriosas, após uma decisão consensual entre Alberto Cowboy e Brígido. Já Matheus foi indicado pelo líder, enquanto Brígido completou a formação ao ser o mais votado da casa.

Tags:

bbb 26 big Brother Brasil

