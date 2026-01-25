VOTE!

Enquete BBB 26: Leandro, Matheus ou Brígido, quem deve ser eliminado no Paredão?

Dinâmica da segunda semana teve Anjo autoimune e berlinda sem Bate e Volta

Heider Sacramento

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 23:46

Leandro, Matheus e Brígido formam o segundo Paredão do BBB 26 Crédito: Divulgação/TV Globo

O segundo Paredão do Big Brother Brasil 26 foi definido na noite deste domingo (25) e refletiu uma semana de jogo mais estratégico, com decisões coletivas, poderes diretos e a ausência de etapas tradicionais da dinâmica. A formação movimentou a casa e colocou participantes em rota de colisão logo no início da temporada.

Jonas estava imune graças à dinâmica do Anjo, que era autoimune. Na sequência, o líder Babu Santana fez sua indicação direta e colocou Matheus no Paredão, como boa parte do público já esperava.

A votação no confessionário fechou a berlinda. Brígido foi o mais votado da casa, com seis votos. Em seguida, Chaiany apareceu com quatro. Gabriela e Sol Vega somaram três votos cada, enquanto Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena receberam um voto, evidenciando uma divisão maior entre os grupos.

Dinâmica da segunda semana do BBB 26 1 de 3