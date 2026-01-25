MOMENTO INUSITADO

Quem é Amanda Coronha, cantora reconhecida por Ivete Sangalo no Festival de Verão 2026

Artista foi apontada por Ivete em meio à multidão e ganhou projeção nacional após o momento no FV26

Heider Sacramento

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 19:09

Amanda Coronha foi reconhecida por Ivete Sangalo durante o Festival de Verão 2026 Crédito: Reprodução/Instagram

Amanda Coronha virou assunto nas redes sociais após ser reconhecida publicamente por Ivete Sangalo durante o Festival de Verão 2026, no sábado (24). Em meio à plateia, a cantora baiana interrompeu o show para destacar a presença da artista, citando seu talento como cantora e compositora, em um gesto que deu grande visibilidade ao nome de Amanda no cenário nacional.

O reconhecimento de Ivete foi visto como um selo simbólico de legitimação artística. Em um festival marcado por grandes nomes da música brasileira, o destaque espontâneo colocou Amanda Coronha no centro das atenções e despertou a curiosidade do público sobre quem é a artista reconhecida no meio da multidão.

Amanda construiu sua trajetória inicialmente na internet, ainda na década de 2010, quando começou a publicar covers no YouTube e passou a formar uma base fiel de fãs. O trabalho digital abriu portas e ampliou sua visibilidade antes mesmo da televisão.

O grande salto nacional veio em 2020, com a participação na nona temporada do The Voice Brasil. Integrante do time de Carlinhos Brown, ela se destacou nas audições às cegas e teve as cadeiras de todos os técnicos viradas, chamando atenção pela potência vocal e pela versatilidade artística em músicas como Can’t Take My Eyes Off You e Lança Perfume.

Além de intérprete, Amanda também se consolidou como compositora. Ao longo da carreira, acumulou colaborações com nomes como Gabriel O Pensador e o grupo Atitude 67, além de trabalhos com o produtor Dudu Borges. Sua música transita entre o pop e a MPB, com forte identidade autoral.