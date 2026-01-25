Solteiro, Daniel Cady surpreende com shape trincado em foto sem camisa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 18:26
Daniel Cady voltou a movimentar as redes sociais ao surgir sem camisa, exibindo um shape trincado após participar de uma prova esportiva intensa. O nutricionista compartilhou o momento como um marco pessoal, destacando o esforço físico e mental envolvido no desafio, o que rapidamente virou assunto entre os seguidores atentos à boa forma dele.
Na publicação, Daniel contou que decidiu ir além dos limites do corpo e transformar o esporte em ferramenta de autoconhecimento. “Hoje eu desafiei o meu corpo. Nadei, corri, suei, sorri”, iniciou. A mensagem seguiu com uma reflexão sobre rotina, saúde e escolhas diárias, reforçando que o exercício vai além da estética. “O esporte tem esse poder: nos tirar do automático, nos colocar em movimento e nos lembrar que saúde se constrói com escolhas diárias, não com promessas vazias”, escreveu.
Daniel Cady em desafio esportivo
O físico definido acabou virando protagonista nos comentários. Muitos internautas associaram o novo momento à fase solteira do nutricionista, que está separado de Ivete Sangalo desde novembro de 2025. “Daniel está tão feliz, livre, leve e solto! Seja feliz”, escreveu uma seguidora. Outro comentário destacou a mudança de vibe. “Daniel, agora tá vivendo. Parabéns, seja feliz.” Já os mais atentos aos detalhes focaram no treino pesado. “Olhe o músculo da coxa esquerda”.
Além do shape em evidência, Daniel reforçou o discurso de equilíbrio entre corpo e mente, afirmando que o desafio físico também fortalece o psicológico. “Desafiar o corpo é também fortalecer a mente. É assumir o protagonismo da própria saúde. É honrar o corpo que te carrega todos os dias.”
Solteiro, focado na saúde e cada vez mais ativo nas redes, Daniel Cady parece viver uma fase de redescoberta pessoal. O encerramento da legenda da publicação deixa claro o tom motivacional da postagem e conversa diretamente com quem acompanha essa nova etapa. “Quem é a pessoa que você deseja se tornar? Talvez ela esteja do outro lado do próximo desafio”, finalizou.