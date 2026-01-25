BOA FORMA

Solteiro, Daniel Cady surpreende com shape trincado em foto sem camisa

Nutricionista aparece sem camisa após desafio esportivo, exibe físico definido e recebe chuva de elogios nas redes

Heider Sacramento

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 18:26

Daniel Cady chama atenção ao exibir shape trincado após prova esportiva e recebe elogios dos seguidores Crédito: Reprodução/Instagram

Daniel Cady voltou a movimentar as redes sociais ao surgir sem camisa, exibindo um shape trincado após participar de uma prova esportiva intensa. O nutricionista compartilhou o momento como um marco pessoal, destacando o esforço físico e mental envolvido no desafio, o que rapidamente virou assunto entre os seguidores atentos à boa forma dele.

Na publicação, Daniel contou que decidiu ir além dos limites do corpo e transformar o esporte em ferramenta de autoconhecimento. “Hoje eu desafiei o meu corpo. Nadei, corri, suei, sorri”, iniciou. A mensagem seguiu com uma reflexão sobre rotina, saúde e escolhas diárias, reforçando que o exercício vai além da estética. “O esporte tem esse poder: nos tirar do automático, nos colocar em movimento e nos lembrar que saúde se constrói com escolhas diárias, não com promessas vazias”, escreveu.

O físico definido acabou virando protagonista nos comentários. Muitos internautas associaram o novo momento à fase solteira do nutricionista, que está separado de Ivete Sangalo desde novembro de 2025. “Daniel está tão feliz, livre, leve e solto! Seja feliz”, escreveu uma seguidora. Outro comentário destacou a mudança de vibe. “Daniel, agora tá vivendo. Parabéns, seja feliz.” Já os mais atentos aos detalhes focaram no treino pesado. “Olhe o músculo da coxa esquerda”.

Além do shape em evidência, Daniel reforçou o discurso de equilíbrio entre corpo e mente, afirmando que o desafio físico também fortalece o psicológico. “Desafiar o corpo é também fortalecer a mente. É assumir o protagonismo da própria saúde. É honrar o corpo que te carrega todos os dias.”