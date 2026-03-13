BBB 26

BBB 26: Dinâmica inspirada em ‘pedra, papel e tesoura’ definirá três emparedados no sábado (14)

Confinados serão divididos em quartetos para a disputa; um deles poderá ser salvo no domingo através da “Máquina do Poder”

K Kamila Macedo

Publicado em 13 de março de 2026 às 20:49

Tadeu Schmidt no comando do BBB 26 Crédito: Fábio Rocha/Rede Globo

A dinâmica do emparedamento desta semana promete inspiração em clássica brincadeira infantil. Tadeu Schmidt já havia adiantado na última quinta-feira (12) que a dinâmica de sábado (14) no Big Brother Brasil 26 resultaria em três participantes no paredão.

Nesta sexta-feira (13), a Globo detalhou que a decisão ocorrerá por meio de uma disputa baseada na brincadeira "pedra, papel e tesoura". Para a atividade, os confinados da casa serão divididos em três grupos de quatro integrantes, com exceção do líder Alberto Cowboy, que não participa.

"Um representante de cada time irá sortear numa urna o elemento que vai nortear a ação de seu grupo: Pedra, Papel ou Tesoura. Decidido o elemento de cada grupo, as equipes deverão escolher um participante de outro grupo para ir ao paredão", informou a emissora sobre como ocorrerá a dinâmica.

A regra clássica do jogo será aplicada para as indicações:

- O grupo que sortear "pedra" deverá indicar um jogador do time "tesoura";

- O grupo "papel" empareda um integrante da equipe "pedra";

- O grupo com "tesoura" manda um participante do "papel" para a berlinda.

Dinâmica da semana no BBB 1 de 7

No domingo (15), a formação do paredão seguirá um cronograma especial devido à alteração de horários, sendo dividida em um bloco vespertino e outro noturno. A primeira parte do programa, exibida à tarde, será destinada à votação no confessionário e terminará com cinco emparedados antes da próxima exibição, conforme anunciado por Tadeu Schmidt.

Entre os blocos da edição, que retorna à noite, os participantes passarão pela dinâmica da "Máquina do Poder". Na ocasião, um competidor terá a oportunidade de comprar uma caixa surpresa com o poder de salvar um dos três emparedados na dinâmica realizada no sábado.