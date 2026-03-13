Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26: Dinâmica inspirada em ‘pedra, papel e tesoura’ definirá três emparedados no sábado (14)

Confinados serão divididos em quartetos para a disputa; um deles poderá ser salvo no domingo através da “Máquina do Poder”

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 13 de março de 2026 às 20:49

Tadeu Schmidt no comando do BBB 26
Tadeu Schmidt no comando do BBB 26 Crédito: Fábio Rocha/Rede Globo

A dinâmica do emparedamento desta semana promete inspiração em clássica brincadeira infantil. Tadeu Schmidt já havia adiantado na última quinta-feira (12) que a dinâmica de sábado (14) no Big Brother Brasil 26 resultaria em três participantes no paredão.

Nesta sexta-feira (13), a Globo detalhou que a decisão ocorrerá por meio de uma disputa baseada na brincadeira "pedra, papel e tesoura". Para a atividade, os confinados da casa serão divididos em três grupos de quatro integrantes, com exceção do líder Alberto Cowboy, que não participa.

"Um representante de cada time irá sortear numa urna o elemento que vai nortear a ação de seu grupo: Pedra, Papel ou Tesoura. Decidido o elemento de cada grupo, as equipes deverão escolher um participante de outro grupo para ir ao paredão", informou a emissora sobre como ocorrerá a dinâmica.

A regra clássica do jogo será aplicada para as indicações:

- O grupo que sortear "pedra" deverá indicar um jogador do time "tesoura";

- O grupo "papel" empareda um integrante da equipe "pedra";

- O grupo com "tesoura" manda um participante do "papel" para a berlinda.

Dinâmica da semana no BBB

Dinâmica da semana no BBB por Reprodução/TV Globo
Dinâmica da semana no BBB por Reprodução/TV Globo
Dinâmica da semana no BBB por Reprodução/TV Globo
Dinâmica da semana no BBB por Reprodução/TV Globo
Dinâmica da semana no BBB por Reprodução/TV Globo
Dinâmica da semana no BBB por Reprodução/TV Globo
Dinâmica da semana no BBB por Reprodução/TV Globo
1 de 7
Dinâmica da semana no BBB por Reprodução/TV Globo

No domingo (15), a formação do paredão seguirá um cronograma especial devido à alteração de horários, sendo dividida em um bloco vespertino e outro noturno. A primeira parte do programa, exibida à tarde, será destinada à votação no confessionário e terminará com cinco emparedados antes da próxima exibição, conforme anunciado por Tadeu Schmidt.

Entre os blocos da edição, que retorna à noite, os participantes passarão pela dinâmica da "Máquina do Poder". Na ocasião, um competidor terá a oportunidade de comprar uma caixa surpresa com o poder de salvar um dos três emparedados na dinâmica realizada no sábado.

Após o salvamento de um dos participantes, os demais disputarão a prova Bate e Volta: o mais votado pela casa e os dois nomes restantes da dinâmica de sábado. Ao final, com a indicação do líder (que não possui direito à disputa do Bate e Volta), o paredão triplo estará consolidado. Na segunda-feira (16), o "Sincerão" movimenta a rotina dos emparedados, e a eliminação ocorre na terça-feira (17).

Leia mais

Imagem - Lázaro Ramos confirma presença no Oscar 2026: 'Um ano em que meu irmão está concorrendo'

Lázaro Ramos confirma presença no Oscar 2026: 'Um ano em que meu irmão está concorrendo'

Imagem - Jojo Todynho e Thiago Gonçalves terminam relacionamento após policial receber alta hospitalar

Jojo Todynho e Thiago Gonçalves terminam relacionamento após policial receber alta hospitalar

Imagem - Em internação psiquiátrica, ex-BBB Pedro perde o nascimento da filha

Em internação psiquiátrica, ex-BBB Pedro perde o nascimento da filha

Tags:

bbb 26 Dinâmica

Mais recentes

Imagem - Eduarda furta Zeca; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta sexta-feira (13 de março)

Eduarda furta Zeca; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta sexta-feira (13 de março)
Imagem - 'Pet-friendly': 5 cuidados essenciais antes de levar seu cachorro para passear no parque

'Pet-friendly': 5 cuidados essenciais antes de levar seu cachorro para passear no parque
Imagem - Lázaro Ramos confirma presença no Oscar 2026: 'Um ano em que meu irmão está concorrendo'

Lázaro Ramos confirma presença no Oscar 2026: 'Um ano em que meu irmão está concorrendo'

MAIS LIDAS

Imagem - Tendências 2026: 5 formatos de unhas que você precisa testar para renovar o visual
01

Tendências 2026: 5 formatos de unhas que você precisa testar para renovar o visual

Imagem - Jojo Todynho e Thiago Gonçalves terminam relacionamento após policial receber alta hospitalar
02

Jojo Todynho e Thiago Gonçalves terminam relacionamento após policial receber alta hospitalar

Imagem - Como é o apartamento de luxo de Taís Araujo e Lázaro Ramos com décor que mistura brasilidade, arte e peças afetivas
03

Como é o apartamento de luxo de Taís Araujo e Lázaro Ramos com décor que mistura brasilidade, arte e peças afetivas

Imagem - 'Quem é essa aí, papai?': Ivete Sangalo acreditou que Daniel Cady falava com ex em meme viral
04

'Quem é essa aí, papai?': Ivete Sangalo acreditou que Daniel Cady falava com ex em meme viral