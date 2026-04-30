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Defesa de Stênio Garcia acusa filha e ex-esposa de ocultarem provas em ação judicial; saiba detalhes

Advogado Luiz Mantovani revelou detalhes do caso movido pelo ator

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de abril de 2026 às 19:04

Stênio Garcia passou mal após reportagem com suas filhas em programa de TV
Stênio Garcia passou mal após reportagem com suas filhas em programa de TV Crédito: Reprodução | Instagram

A briga judicial envolvendo o ator Stênio Garcia, de 94 anos, teve um novo desdobramento após o advogado Luiz Mantovani, que faz parte da defesa do ator apontar uma suposta tentativa de impedir o acesso às provas.

O advogado Luiz afirma que a ex-esposa, Clarice Piovesan, e a filha, Cássia Garcia, teriam orientado uma imobiliária a não fornecer documentos relacionados ao aluguel de um apartamento no Rio de Janeiro.

Stênio Garcia

Ator Stênio Garcia por Reprodução | Instagram
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Em nota, a defesa de Stênio Garcia informou que entre 2019 e 2023, estiveram no imóvel em aluguel para buscar documentos que comprovem a locação do imóvel. No entanto, segundo o advogado, o sócio administrador do imóvel, Dr. Carlos informou que a ex-esposa de Stênio Garcia e a filha Cássia determinaram que ele não atendesse o advogado do pai e não entregasse nenhum documento nem concedesse informações, pois a advogada delas decidiriam o que poderia ou não ser passado para a defesa.

Após a colocação, a polícia militar foi chamada para servir como testemunhas. “O Dr. Carlos repetiu na frente deles o mesmo conteúdo do áudio, o que futuramente, se for contestado, não precisará de perícia, bastando conduta da Presidente do Tribunal de Ética.

A disputa gira em torno de um apartamento de cerca de 80 m, em Ipanema, no Rio de Janeiro, adquirido pelo ator em 1986. Apesar de transferido para as filhas, Stenio manteve o direito de usufruto vitalício do imóvel. Hoje, quem reside no local é a ex-esposa, Clarice Piovesan.

Filhas de Stênio Garcia negam abandono do pai

Stênio Garcia moveu processo contra as filhas por Reprodução
Stênio Garcia e esposa rebatem alegações das filhas do ator por Reprodução/Instagram
Stênio Garcia com a esposa, Mari Saad, e as filhas, Cássia e Gaya por Reprodução/Instagram
Stênio Garcia com as filhas Cássia e Gaya por Reprodução/Instagram
Stênio Garcia por Reprodução/Alex Carvalho/TV Globo
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Stênio Garcia e as filhas por Reprodução
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Stênio Garcia moveu processo contra as filhas por Reprodução

O ator já afirmou que pretende usar o imóvel como fonte de renda, alegando enfrentar dificuldades financeiras desde o final do contrato dele com a TV Globo, em 2020. Desde então, o ator diz depender apenas da aposentadoria, que não é suficiente para custear todos os gastos com medicamentos e tratamento.

Em entrevistas recentes, também declarou estar afastado das filhas desde 2023 e chegou a afirmar que se sente abandonado.

“Sempre fui o provedor”, disse Stênio ao comentar o caso, destacando que ajudou financeiramente a família ao longo da vida. Agora, ele busca manter o direito de uso do imóvel e reorganizar sua situação financeira.

O advogado de Stênio ainda fez duas publicações nas redes sociais: uma revelando detalhes de medo da justiça em enfrentar o caso e outra, atualizando o quadro de saúde do ator, que passou mal após reportagem com as filhas do artista, no Domingo Espetacular.

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Stênio Garcia

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