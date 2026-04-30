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Cancelado? Saiba por onde anda o ator que fez namorado de Anne Hathaway em ‘O Diabo Veste Prada’

Ator mudou completamente estilo de vida e deu “tchau” a Hollywood

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de abril de 2026 às 19:50

Após anális contemporânea, papel do ator é visto com ‘outros olhos’
Após anális contemporânea, papel do ator é visto com ‘outros olhos’ Crédito: Divulgação

Estreia nos cinemas nesta quinta-feira (30), um dos filmes mais aguardados do ano, “O Diabo Veste Prada 2”, continuação de um dos clássicos do cinema hollywoodiano, e apesar da produção está centrada em figuras como Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, ou Andy, interpretada por Anne Hathaway, a ausência de um dos personagens foi sentida: o namorado de Andy da produção original.

Após 20 anos, muitas pessoas apontam nas redes sociais e em críticas que Nate Cooper, interpretado pelo ator Adrian Grenier, é o verdadeiro “vilão” da história. Sob uma ótica contemporânea, o namorado de Andy passou a ser criticado por sua postura compreensiva diante das ambições profissionais da protagonista.

Adrian Grenier

Ator Adrian Grenier por Reprodução | Instagram
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Personagem de 'O Diabo Veste Prada' gera revolta e levanta acusações de racismo

O diretor da produção, David Frankel explicou que o retorno de Nate não deu certo por causa do cronograma apertado da produção. No entanto, em entrevista à People que se sentiu “decepcionado” por não ter sido incluído na continuação.

Hoje com 49 anos, Adrian Grenier é casado com Jordan Ruemmele e pai de dois meninos: Seiko Aurelis, nascido em junho de 2023, e Evren Saint-Eros, nascido em março de 2025. Em 2020, o ator adquiriu um rancho de 46 acres, em Bastrop, no Texas, para dedicar seu tempo para cuidar de sua família.

Nas redes sociais acumula 697 mil seguidores e compartilha a rotina no rancho e é engajado em pautas sustentáveis. Apesar da calmaria e vida longe dos holofotes, Grenier está cotado como ator principal do filme “You, Always”, que está em fase de pós-produção, ainda sem previsão de lançamento.

Apesar de não ter tido notoriedade como outros personagens, Adrian tinha uma carreira consolidada em Hollywood nos anos 2000. O ator era protagonista da série “Entourage”, da HBO Max, que esteve no ar entre 2004 e 2009.

Após o fim da série, Grenier não emplacou grandes sucessos, ao contrário dos outros do elenco de “O Diabo Veste Prada”, que foram indicados e venceram prêmios importantes como Oscar, Globo de Ouro e Emmy. Adrian participou de projetos menores como os filmes “Adeus Mundo” (2013) e “Assalto ao Poder” (2016), além da minissérie “Clickbait” (2021), da Netflix.

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O Diabo Veste Prada

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