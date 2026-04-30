Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jojo Todynho ameaça e marca briga com influenciadora: ‘Comigo não se brinca’

Influenciadora aceitou o chamado e fez post nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de abril de 2026 às 21:25

Jojo Todynho chamou Malévola para acerto de contas
Jojo Todynho chamou Malévola para acerto de contas Crédito: Reprodução | Instagram

Jojo Todynho está no centro de mais uma polêmica. Desta vez envolvendo Malévola. A estudante de direito e funkeira fez um vídeo nas redes sociais, chamando a influenciadora para uma briga com data e hora marcada.

“Bom dia! Por mim o assunto já estava encerrado, mas as páginas continuam dando força, e tudo que começa com graça, vai perdendo a graça e vira uma desgraça. Essa Malévola foi ontem ao shopping fazer graça com o MC Paiva, e não contente abriu uma live com essa Rai me ameaçando, dizendo que vai me pegar”, disse Jojo se referindo a briga entre a influencer o funkeiro que repercutiu nas redes, após acusação de transfobia.

Jojo Todynho

Jojo Todynho por Reprodução
'Guarda esse corpo!: Jojo Todynho perde 86kg e promete competir como fisiculturista em 2025 por Reprodução/YouTube
Jojo Todynho por Reprodução/Instagram
Jojo Todynho desabafa após sofrer ataque racista nas redes por Reprodução / Redes Sociais
Jojo Todynho por Reprodução/Instagram
Jojo Todynho por Reprodução/Instagram
Jojo Todynho por Reprodução
Jojo Todynho por Reprodução
Jojo Todynho passou por bariátrica por Reprodução
1 de 9
Jojo Todynho por Reprodução

Leia mais

Imagem - Jojo Todynho fica furiosa e grava vídeo após virar chacota por namorado ter enviado mensagens ao ex dela

Jojo Todynho fica furiosa e grava vídeo após virar chacota por namorado ter enviado mensagens ao ex dela

Imagem - Ex-namorado de Jojo Todynho se pronuncia após troca de mensagens com Lucas Souza e revela verdade

Ex-namorado de Jojo Todynho se pronuncia após troca de mensagens com Lucas Souza e revela verdade

Imagem - Acusação de transfobia termina em pancadaria entre MC Paiva e influenciadora Malévola; veja vídeo

Acusação de transfobia termina em pancadaria entre MC Paiva e influenciadora Malévola; veja vídeo

“Não tenho medo de você e nem de ninguém e comigo não se brinca. Quarta-feira que vem te aguardo lá no Largo de Bangu, 3 horas da tarde. Eu quero ver se você é tudo isso mesmo. Você é a brabona mesmo, então te espero na quarta-feira. Respeito é bom e todo mundo gosta, você começou, não aguentou o rojão e continua fazendo graça”, concluiu.

Nos Stories do Instagram, Malévola respondeu e não ‘arregou’. “ Essa briga não vai parar enquanto vocês não pararem de se meter. Te encontro na quarta Jojo”, mandou recado.

Post feito por Malévola
Post feito por Malévola Crédito: Reprodução | Instagram

Como tudo começou?

A briga entre Malévola e Jojo Todynho vem escalando de nível nos últimos dias. Tudo começou quando Malévola reclamou nas redes sociais após pagar R$ 6 mil em um corte de cabelo, gerando repercussão. Jojo entrou no assunto e saiu em defesa do cabeleireiro, o que intensificou a situação. Malévola chegou a fazer uma live com sua amiga, Ray Pugliese, ameaçando Jojo

Malévola foi a um salão de beleza e disse que só foi informada sobre o valor do procedimento feito nos cabelos após do serviço já feito. “Que país que esse povo a gente vive? Não me passaram o orçamento, só porque é salão de famosa, mandei um áudio acabando com o salão”, disse.

Tags:

Jojo Todynho Malévola

Mais recentes

Imagem - Quanto Ana Paula Renault pode ganhar por mês após prêmio milionário do BBB 26

Quanto Ana Paula Renault pode ganhar por mês após prêmio milionário do BBB 26
Imagem - Acusação de abandono, apartamento e mais: entenda disputa judicial entre Stênio Garcia e as filhas

Acusação de abandono, apartamento e mais: entenda disputa judicial entre Stênio Garcia e as filhas
Imagem - Daniela Mercury lança 'Ilha da Coragem', sexto clipe do projeto 'Cirandaia'

Daniela Mercury lança 'Ilha da Coragem', sexto clipe do projeto 'Cirandaia'