BANGU VAI TREMER!

Jojo Todynho ameaça e marca briga com influenciadora: ‘Comigo não se brinca’

Influenciadora aceitou o chamado e fez post nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 30 de abril de 2026 às 21:25

Jojo Todynho chamou Malévola para acerto de contas Crédito: Reprodução | Instagram

Jojo Todynho está no centro de mais uma polêmica. Desta vez envolvendo Malévola. A estudante de direito e funkeira fez um vídeo nas redes sociais, chamando a influenciadora para uma briga com data e hora marcada.

“Bom dia! Por mim o assunto já estava encerrado, mas as páginas continuam dando força, e tudo que começa com graça, vai perdendo a graça e vira uma desgraça. Essa Malévola foi ontem ao shopping fazer graça com o MC Paiva, e não contente abriu uma live com essa Rai me ameaçando, dizendo que vai me pegar”, disse Jojo se referindo a briga entre a influencer o funkeiro que repercutiu nas redes, após acusação de transfobia.

Jojo Todynho 1 de 9

“Não tenho medo de você e nem de ninguém e comigo não se brinca. Quarta-feira que vem te aguardo lá no Largo de Bangu, 3 horas da tarde. Eu quero ver se você é tudo isso mesmo. Você é a brabona mesmo, então te espero na quarta-feira. Respeito é bom e todo mundo gosta, você começou, não aguentou o rojão e continua fazendo graça”, concluiu.

Nos Stories do Instagram, Malévola respondeu e não ‘arregou’. “ Essa briga não vai parar enquanto vocês não pararem de se meter. Te encontro na quarta Jojo”, mandou recado.

Post feito por Malévola Crédito: Reprodução | Instagram

Como tudo começou?

A briga entre Malévola e Jojo Todynho vem escalando de nível nos últimos dias. Tudo começou quando Malévola reclamou nas redes sociais após pagar R$ 6 mil em um corte de cabelo, gerando repercussão. Jojo entrou no assunto e saiu em defesa do cabeleireiro, o que intensificou a situação. Malévola chegou a fazer uma live com sua amiga, Ray Pugliese, ameaçando Jojo