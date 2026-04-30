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Daniela Mercury lança 'Ilha da Coragem', sexto clipe do projeto 'Cirandaia'

Novo vídeo é o sexto de uma série de 16 clipes gravados em tempo recorde e já disponíveis nas plataformas

Heider Sacramento

Publicado em 30 de abril de 2026 às 21:51

Daniela Mercury lança “Ilha da Coragem”, sexto clipe do projeto “Cirandaia” Crédito: Reprodução/YouTube

Sem pausa no calendário de lançamentos, Daniela Mercury liberou nesta quarta-feira (30) o clipe de “Ilha da Coragem”, dando sequência ao projeto audiovisual do álbum “Cirandaia”.

O vídeo é o sexto de um total de 16 clipes que fazem parte do trabalho, dirigido por Gringo Cardia. A proposta é ambiciosa e vem sendo lançada de forma contínua ao longo dos meses de abril e maio, criando uma experiência audiovisual completa para o público.

“Cirandaia” marca o 26º álbum da carreira de Daniela Mercury e também um feito inédito. O projeto entrou para o Guinness World Records após a gravação dos 16 videoclipes em apenas 16 horas consecutivas, um processo que envolveu ainda alunos da Escola de Arte Spetaculus.

"Cirandaia" de Daniela Mercury 1 de 8

O novo clipe mantém a proposta estética do projeto, que mistura música, dança e artes visuais em uma narrativa contínua entre os vídeos. A estratégia de lançamentos em sequência tem reforçado a presença da cantora nas plataformas digitais.