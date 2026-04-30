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Daniela Mercury lança 'Ilha da Coragem', sexto clipe do projeto 'Cirandaia'

Novo vídeo é o sexto de uma série de 16 clipes gravados em tempo recorde e já disponíveis nas plataformas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de abril de 2026 às 21:51

Daniela Mercury lança “Ilha da Coragem”, sexto clipe do projeto “Cirandaia”.
Daniela Mercury lança “Ilha da Coragem”, sexto clipe do projeto “Cirandaia” Crédito: Reprodução/YouTube

Sem pausa no calendário de lançamentos, Daniela Mercury liberou nesta quarta-feira (30) o clipe de “Ilha da Coragem”, dando sequência ao projeto audiovisual do álbum “Cirandaia”.

O vídeo é o sexto de um total de 16 clipes que fazem parte do trabalho, dirigido por Gringo Cardia. A proposta é ambiciosa e vem sendo lançada de forma contínua ao longo dos meses de abril e maio, criando uma experiência audiovisual completa para o público.

“Cirandaia” marca o 26º álbum da carreira de Daniela Mercury e também um feito inédito. O projeto entrou para o Guinness World Records após a gravação dos 16 videoclipes em apenas 16 horas consecutivas, um processo que envolveu ainda alunos da Escola de Arte Spetaculus.

"Cirandaia" de Daniela Mercury

Daniela Mercury lança Cirandaia com parcerias de peso por Célia Santos / Divulgação
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Cirandaia: alegria, política e ritmos nordestinos na nova fase de Mercury por Célia Santos / Divulgação
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Daniela Mercury lança Cirandaia com parcerias de peso por Célia Santos / Divulgação

O novo clipe mantém a proposta estética do projeto, que mistura música, dança e artes visuais em uma narrativa contínua entre os vídeos. A estratégia de lançamentos em sequência tem reforçado a presença da cantora nas plataformas digitais.

“Ilha da Coragem” já está disponível para o público e amplia o alcance do projeto, que vem sendo tratado como um dos mais ousados da carreira da artista.

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