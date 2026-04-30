Claudia Leitte revela expectativa para voltar ao Coité Folia após anos: ‘Reencontrar amigos queridos’

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Heider Sacramento
Publicado em 30 de abril de 2026 às 08:00
Em cidades do interior baiano, micareta costuma ser mais que calendário festivo. É reencontro, ritual coletivo e medidor de popularidade. Em Conceição do Coité, na região sisaleira, o Coité Folia 2026 aposta justamente nessa memória ao recolocar Claudia Leitte entre seus principais nomes.
A artista se apresenta no sábado (2), noite que também reúne Xanddy Harmonia e Filhos de Jorge, e fala do retorno como quem revisita uma história interrompida.“O Coité Folia faz parte da minha história e voltar depois de tanto tempo é como reencontrar amigos queridos. Tenho um carinho enorme pelo público do interior da Bahia”, afirma.
O evento começa nesta quinta-feira (30) e segue até o domingo (3), na Avenida do Comércio, principal circuito da cidade. A organização prevê mais de 40 atrações em quatro dias, com percurso de cerca de dois quilômetros, camarotes, blocos e esquema reforçado de segurança, incluindo monitoramento por câmeras, reconhecimento facial e posto médico 24 horas.
Para artistas ligados ao carnaval de Salvador, festas como a de Coité funcionam como extensão afetiva da capital. É onde o axé mantém musculatura popular longe dos grandes centros e atravessa gerações em ritmo menos protocolar. Claudia menciona esse papel ao falar da permanência do gênero.“É em eventos como esse que a tradição segue viva. O interior da Bahia tem papel essencial nessa história. Ali a cultura pulsa com muita força.”
Claudia Leitte
A fala ecoa uma realidade conhecida no mercado musical baiano: enquanto grandes festivais disputam marcas e turismo, micaretas do interior seguem como base econômica e simbólica para artistas, bandas e equipes técnicas.
Para o show, a cantora promete repertório híbrido, fórmula que artistas veteranos costumam adotar quando voltam a praças historicamente fiéis. O passado entra como senha; a novidade, como teste de vitalidade.“Preparei um repertório que passeia pelos tempos de Babado, mas também traz muito das minhas Especiarias. É para cantar, dançar e viver cada segundo junto comigo.”
A referência ao Babado Novo aponta para a fase que consolidou Claudia como protagonista do axé nos anos 2000. Já “Especiarias” sinaliza a tentativa de atualizar a narrativa artística sem romper com a base popular.
Com mais de duas décadas de carreira, Claudia diz que a ansiedade pré-trio continua intacta.“A expectativa do público, aquele friozinho na barriga, a energia antes de começar... tudo isso ainda mexe muito comigo. Subir no trio é sempre um momento único”, finaliza.