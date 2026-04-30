SUSTO

Natacha Horana reage a tentativa de assalto, acelera carro e bandido atira: 'Estou me tremendo'

Ex-bailarina do Faustão relatou momentos de tensão após abordagem na Zona Oeste e mostrou marca de tiro no veículo blindado

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de abril de 2026 às 08:16

Natacha Horana mostra marca de bala em seu carro Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora e ex-bailarina do Faustão Natacha Horana, de 34 anos, passou por momentos de tensão ao sofrer uma tentativa de assalto em São Paulo, nesta quarta-feira (29). Ainda abalada, ela compartilhou vídeos nas redes sociais mostrando que um dos criminosos chegou a disparar contra seu carro, deixando uma marca no vidro. Apesar do susto, ela não se feriu, já que dirigia um veículo blindado. O caso aconteceu na Ponte Eusébio Matoso, na região de Pinheiros, Zona Oeste da cidade.

"Uma tentativa de assalto. Eu acabei de levar uma tentativa de assalto. Vocês não têm noção, eu estou toda me tremendo, sério. Gente, São Paulo não é para amadores. Eu falo isso todo dia para vocês. Meu Deus do céu! Meu Deus, gente, sério, eu estou me tremendo. Na moral", disse ela, com a respiração ofegante, ao mostrar a marca do disparo no carro.

Natacha Horana 1 de 21

"Ainda bem que meu carro é blindado. Meu Deus do céu! Gente, sério, olha isso. É porque esse filho da put* foi esperto. Na hora que ele tentou, e aí ele foi para a frente, eu acelerei e joguei nele. Eu deveria ter esperado ele ir um pouquinho mais para jogar mesmo na frente dele, aí ele foi e correu para trás. Não façam isso em casa, mas, meu, a vontade veio. A vontade veio e eu fui", contou.

"Nossa, velho... Nossa! Vocês não têm noção. Eu deveria só ter esperado só um pouquinho, só para ele ir, e aí... Com todo respeito, mas sem nenhum respeito. Eu acho que a sorte não foi nem eu estar de carro blindado, a sorte foi dele. Hoje a sorte foi dele. Hoje a sorte foi dele essa noite. Mas não por muito tempo, porque eu já liguei, já falei para a polícia onde eles estão e como eles são. Gente, é inacreditável", completou.

Vale lembrar que especialistas em segurança orientam que, em situações de assalto, a recomendação é não reagir, principalmente quando há criminosos armados.

Em entrevista, Natacha deu mais detalhes sobre a ação e afirmou que havia dois suspeitos. "Um veio na frente do carro, eram dois. Um tinha cabelo bem tigelinha, bem cara de mauricinho, faria limer. Eu até estranhei, porque ele estava bem na viradinha da ponte. Aí ele meio que parou o meu carro assim, para atravessar, mas não atravessava. Na hora que eu olhei vi um cara do lado e foi tudo muito rápido", explicou.

"Ele correu para frente, eu acelerei e joguei [o carro] na frente dele. Eu acho que um passo a mais eu tinha pegado ele, mas aí ele correu para trás na hora. Eu estou tremendo, estou tremendo, por mais que seja blindado, mas é um susto, uma adrenalina ali. O outro que estava na minha frente, ele viu que o outro já tinha me atacado e aí ele já saiu da minha frente também, senão tinha atropelado também", finalizou.