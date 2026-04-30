SUSTO ENORME

Biah Rodrigues relata desespero e chora ao contar que filho de 1 ano caiu na piscina: 'Foi tudo muito rápido'

Esposa de Sorocaba se emocionou ao falar sobre acidente doméstico com o pequeno Zion

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de abril de 2026 às 06:23

Biah Rodrigues relata susto com acidente doméstico com filho caçula Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Biah Rodrigues, de 29 anos, emocionou os seguidores ao relatar um susto vivido com o filho Zion, de 1 ano, fruto de seu casamento com o cantor Sorocaba. Em vídeos publicados nos Stories nesta quarta-feira (29), ela contou que o menino caiu na piscina da casa da família, mas que, apesar do medo, tudo terminou bem.

Mãe de Theo, de 5 anos, Fernanda, de 4, e os gêmeos Zion e Angelina, de 1, Biah se comoveu ao relembrar o momento. Segundo ela, o acidente aconteceu de forma muito rápida, durante a rotina da manhã, enquanto todos estavam reunidos na cozinha.

Biah Rodrigues relata susto com acidente doméstico com filho caçula 1 de 3

"Estou passando aqui bem rapidinho, porque eu quero contar para vocês o que que aconteceu hoje e que deu um nó na garganta, gelou o coração. Acho que foi um dos maiores medos dos últimos meses, mas, graças a Deus, no final deu tudo certo", disse.

Ela contou que Zion pegou um carrinho e, sem que ninguém percebesse, seguiu em direção à área da piscina. "Hoje de manhã as crianças estavam lá na cozinha, todo mundo tomando café como acontece todos os dias. O Zion pegou o carrinho, sem que ninguém visse, foi tudo muito rápido, e ele foi pra piscina com o carrinho, tipo um carrinho de rolimã, sabe? E ele caiu na piscina com esse carrinho, na parte mais rasa, claro, mas caiu", falou.

"E, eu não sei como, ele ficou de pé. Ele ficou de pé, não sei como. E, assim, a mão do Senhor estava sobre ele naquele momento, o cuidado foi palpável do Senhor", relatou, visivelmente abalada.

Biah Rodrigues, Sorocaba e filhos 1 de 17

Em outro trecho, Biah afirmou que nunca havia passado por uma situação semelhante, mesmo com a piscina sempre presente na casa desde o nascimento dos filhos mais velhos. Ela destacou ainda que as crianças têm contato com aulas de natação desde cedo, mas que Zion, especificamente, não costuma gostar de água.