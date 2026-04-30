Como é a mansão de Marina Ruy Barbosa com obra milionária e baú Louis Vuitton de R$ 45 mil

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Heider Sacramento
Publicado em 30 de abril de 2026 às 06:00
A mansão de Marina Ruy Barbosa no Rio de Janeiro vai muito além do luxo tradicional. Localizada na Barra da Tijuca, a casa da atriz chama atenção por unir design sofisticado, obras de arte e elementos que refletem diretamente sua personalidade.
Apaixonada por arte e decoração, Marina transformou o imóvel em uma extensão de seus gostos pessoais. Entre os destaques está uma obra assinada pela dupla de grafiteiros OSGEMEOS, que imprime um toque contemporâneo e urbano aos ambientes.
A casa também reúne itens de alto padrão, como vasos italianos, taças de cristal e uma seleção de livros e objetos decorativos que reforçam o cuidado estético da atriz com cada detalhe do espaço.
Mansão de Marina Ruy Barbosa
Um dos itens que mais chamam atenção é um baú personalizado da grife Louis Vuitton, avaliado em cerca de R$ 45 mil. A peça, com as iniciais da atriz, se tornou um dos símbolos do estilo sofisticado presente na residência.
Os ambientes internos seguem uma proposta ampla e conceitual, com espaços integrados e bem iluminados, criando uma atmosfera elegante sem perder o aconchego. A decoração mistura referências modernas com elementos clássicos, resultando em um visual equilibrado e autoral.
Já na área externa, a mansão ganha ainda mais destaque. A propriedade conta com uma piscina ao ar livre cercada por vegetação, reforçando a sensação de refúgio dentro da cidade e trazendo um clima de tranquilidade ao espaço.
A escolha por uma casa que valoriza arte, design e natureza acompanha o estilo de vida da atriz, que costuma compartilhar registros do imóvel nas redes sociais, mostrando detalhes que rapidamente viralizam entre os fãs.