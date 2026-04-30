Maxiane e Jordana estão cotadas para integrar elenco do 'BBB 27'; entenda

Giuliana Mancini
Publicado em 30 de abril de 2026 às 07:39
Jordana e Maxiane saíram do Big Brother Brasil em alta. As duas caíram nas graças da produção e podem até integrar a próxima edição do reality show. Segundo o jornal Extra, as ex-participantes surgem no momento como os nomes mais fortes para comandar o "Mesacast BBB" no ano que vem. Ou podem até mesmo trabalhar como repórter, dependendo dos formatos que serão pensados para o BBB 27.
Maxiane
As sisters mostraram desenvoltura e carisma diante das câmeras, e Maxiane já chegou a trabalhar como apresentadora.
Em 2026, o Mesacast BBB foi apresentado pelos baianos Vinicius Nascimento e Aline Patriarca, que estiveram na edição de 2025 do "Big Brother Brasil", além de Ed Gama e Fernanda Catania, a Foquinha. O programa, que ia ao ar segunda a sexta, Multishow e no Globoplay, trazia papos e debates sobre o que rolava no reality show, além de conversar com convidados especiais.
Jordana