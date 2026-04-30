GASTRONOMIA

Como é comer no Pérgula, no Copacabana Palace, e quanto custa a experiência no restaurante mais icônico do hotel

De brunch com espumante a pratos com vista para a piscina, restaurante combina clima descontraído com serviço de luxo

Heider Sacramento

Publicado em 30 de abril de 2026 às 07:00

Restaurante Pérgula no Copacabana Palace Crédito: Divulgação

Entrar no Copacabana Palace já carrega um certo ritual, mas sentar à mesa do Pérgula muda o ritmo da visita. O restaurante, que fica à beira da piscina mais conhecida do hotel, é onde o luxo perde a rigidez e ganha um tom mais leve, quase de férias, mesmo no meio da cidade.

O ambiente é aberto, iluminado e pensado para quem não tem pressa. As mesas se espalham ao redor da piscina, com vista direta para a arquitetura clássica do Copa, criando um cenário que mistura hotel histórico com clima de resort urbano. É comum ver hóspedes em ritmo desacelerado, mas também visitantes que chegam apenas para experimentar a gastronomia do lugar sem precisar se hospedar.

A cozinha segue uma linha internacional com influências brasileiras, com pratos que vão de peixes frescos a cortes de carne e massas, sempre com apresentação cuidadosa e serviço preciso. O atendimento, aliás, é parte central da experiência, com equipe atenta, mas sem formalidade excessiva, acompanhando o tempo do cliente.

Pérgula 1 de 11

Os valores variam conforme o tipo de visita. No menu à la carte, entradas costumam partir da faixa de R$ 60, enquanto pratos principais giram em torno de R$ 100 a R$ 130, podendo subir dependendo da escolha. O café da manhã aberto ao público fica na casa dos R$ 200 por pessoa, enquanto a tradicional feijoada do Copa chega a cerca de R$ 350, com bebidas incluídas. Já o brunch de domingo, considerado o momento mais disputado do restaurante, ultrapassa os R$ 490 por pessoa e reúne buffet completo, pratos quentes, sobremesas e drinks liberados.

Entre os destaques do cardápio estão preparações clássicas com toque brasileiro, como cortes de carne bem executados, peixes do dia e opções que valorizam ingredientes locais. Em datas especiais, o restaurante costuma elevar o nível do menu com ingredientes mais sofisticados, o que impacta diretamente no valor final da experiência.

O Pérgula é também o espaço mais acessível dentro do universo gastronômico do hotel. Diferente de outros restaurantes da casa com perfil mais técnico ou degustação, ele funciona como uma porta de entrada para quem quer viver o Copacabana Palace sem necessariamente investir em uma experiência mais formal.