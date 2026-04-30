Ivete Sangalo é recebida com abraço pelo ex-marido, Daniel Cady, ao retornar de viagem; VÍDEO

Ana Beatriz Sousa
Giuliana Mancini
Publicado em 30 de abril de 2026 às 06:45
Ivete Sangalo retornou nesta quarta-feira (29) de uma viagem aos Estados Unidos e foi recebida, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, pelo ex-marido, Daniel Cady. O nutricionista esteve no local para buscar a cantora e os três filhos: Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Helena e Marina, de 8.
Em imagens que circulam na internet, é possível ver que o ex-casal dá um abraço ao se encontrar. Veveta também encontra uma legião de fãs no desembarque, e dedica atenção aos admiradores, distribuindo autógrafos e posando para fotos antes de seguir para a saída. Já as crianças vão para o reencontro com o pai.
Ivete Sangalo comenta foto de Daniel Cady após aula de jiu-jítsu com Marcelo Sangalo
Os registros endossam a relação amigável que o ex-casal construiu após a separação. Ivete e Daniel anunciaram o fim do casamento no dia 27 de novembro, após 17 anos juntos. Na publicação conjunta, ressaltaram que a decisão foi tomada "de forma conjunta e madura" e seguiriam unidos como família.