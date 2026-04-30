CINEMA

Personagem de 'O Diabo Veste Prada' gera revolta e levanta acusações de racismo

Filme ainda nem estreou e já enfrenta críticas por supostos estereótipos envolvendo personagem asiática

Fernanda Varela

Publicado em 30 de abril de 2026 às 06:00

Filme ganhou adaptação com previsão de estreia para maio de 2026 Crédito: Reprodução

Antes mesmo de chegar aos cinemas, a sequência de um dos filmes mais icônicos do universo fashion já virou alvo de críticas internacionais. O novo capítulo de O Diabo Veste Prada provocou reações negativas em países da Ásia após a divulgação de um trailer que apresenta uma nova personagem.

No vídeo, a assistente que passa a trabalhar com a protagonista interpretada por Anne Hathaway chamou atenção e gerou debate entre espectadores de países como China, Japão, Coreia do Sul e Hong Kong. Parte do público apontou que a construção da personagem reforça estereótipos associados a pessoas asiáticas.

O Diabo Veste Prada 2 1 de 6

Entre as críticas, estão o nome escolhido para a personagem, que foi associado por internautas a expressões consideradas ofensivas, além da forma como ela se veste e se comporta no ambiente de trabalho, vista como caricata em comparação com os demais personagens.

O assunto ganhou força nas redes sociais, especialmente no X, onde usuários questionaram as escolhas criativas da produção e criticaram o que consideram uma repetição de padrões antigos de representação em Hollywood.