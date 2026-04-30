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Personagem de 'O Diabo Veste Prada' gera revolta e levanta acusações de racismo

Filme ainda nem estreou e já enfrenta críticas por supostos estereótipos envolvendo personagem asiática

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de abril de 2026 às 06:00

o diabo veste prada
Filme ganhou adaptação com previsão de estreia para maio de 2026 Crédito: Reprodução

Antes mesmo de chegar aos cinemas, a sequência de um dos filmes mais icônicos do universo fashion já virou alvo de críticas internacionais. O novo capítulo de O Diabo Veste Prada provocou reações negativas em países da Ásia após a divulgação de um trailer que apresenta uma nova personagem.

No vídeo, a assistente que passa a trabalhar com a protagonista interpretada por Anne Hathaway chamou atenção e gerou debate entre espectadores de países como China, Japão, Coreia do Sul e Hong Kong. Parte do público apontou que a construção da personagem reforça estereótipos associados a pessoas asiáticas.

O Diabo Veste Prada 2

Sequência do sucesso de 2006, O Diabo Veste Prada 2 chega em 2026 por Reprodução/Instagram
Sequência do sucesso de 2006, O Diabo Veste Prada 2 chega em 2026 por Reprodução/20th Century Studios
Sequência do sucesso de 2006, O Diabo Veste Prada 2 chega em 2026 por Reprodução/20th Century Studios
Sequência do sucesso de 2006, O Diabo Veste Prada 2 chega em 2026 por Reprodução/20th Century Studios
Sequência do sucesso de 2006, O Diabo Veste Prada 2 chega em 2026 por Reprodução/20th Century Studios
Anne Hathaway revive Andy Sachs em nova sequência por Reprodução/Instagram
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Sequência do sucesso de 2006, O Diabo Veste Prada 2 chega em 2026 por Reprodução/Instagram

Entre as críticas, estão o nome escolhido para a personagem, que foi associado por internautas a expressões consideradas ofensivas, além da forma como ela se veste e se comporta no ambiente de trabalho, vista como caricata em comparação com os demais personagens.

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O assunto ganhou força nas redes sociais, especialmente no X, onde usuários questionaram as escolhas criativas da produção e criticaram o que consideram uma repetição de padrões antigos de representação em Hollywood.

O filme marca o retorno de nomes importantes do elenco original e tem estreia prevista para o dia 30 de abril nos cinemas brasileiros.

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