Academia de luxo de Virginia terá espaço de privacidade e mensalidade inédita; veja como será

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Fernanda Varela
Publicado em 23 de abril de 2026 às 14:14
A influenciadora Virginia Fonseca, 27, contou nas redes sociais nesta quarta-feira (22) que a mensalidade da sua academia terá duração de 37 dias para mulheres. Segundo ela, a decisão foi tomada porque muitas deixam de treinar durante o período menstrual, ficando cerca de uma semana sem frequentar o espaço.
“A gente fica estressada, mais cansada, ou às vezes tem vergonha de colocar uma roupa de academia por conta do absorvente”, explicou.
We Gym, a academia de Virginia
Virginia afirmou ainda que, nos planos trimestrais, os dias também serão compensados. “No plano de três meses, vão ser adicionados os 21 dias”, disse.
A We Gym tem previsão de começar a funcionar em novembro deste ano, com a primeira unidade em Goiânia, Goiás. A proposta é oferecer uma academia de alto padrão, com equipamentos modernos, iluminação em LED, cadeiras de massagem e uma área exclusiva para mulheres.
O espaço também aposta em conforto e privacidade para o público feminino, especialmente em treinos que costumam gerar constrangimento em ambientes mistos.